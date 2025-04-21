Karadeniz’de Tarihi Doğal Gaz Başarısı: 4 Milyon Eve Yerli Enerji

Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası daha aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası’nda yürütülen doğal gaz çalışmalarında ilk fazın tamamlandığını ve üretimin günlük 9,5 milyon metreküpe ulaştığını açıkladı. Bu miktarın, 4 milyondan fazla hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.

Enerjide Rekor Üretim

Bakan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu gelişmeyi "enerjide tarihi rekor" sözleriyle duyurdu. Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk faz üretimin başarıyla tamamlandığını belirten Bayraktar, “Günlük 9,5 milyon metreküp üretim ile 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji sağlıyoruz. Bu, Türkiye için büyük bir dönüm noktasıdır,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının Sözü İlham Oldu

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır” sözünü anımsatan Bayraktar, bu sözün çalışmalarına yön verdiğini ve tüm ekibin bu motivasyonla çalıştığını dile getirdi. “İnandık, çalıştık ve başardık” diyen Bayraktar, bu başarının arkasında milletin iradesi ve kararlılığının yattığını vurguladı.

Enerji Bağımsızlığına Büyük Katkı

Sakarya Gaz Sahası, Karadeniz’in yaklaşık 170 kilometre açığında, zorlu deniz koşullarında yapılan sondaj ve üretim faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan bir projeydi. Türkiye, bu saha ile birlikte hem enerji güvenliğini artırmayı hem de dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. İlk faz üretimin bu kadar kısa sürede tamamlanması, hem teknik altyapının hem de koordinasyonun ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

Yerli ve Milli Enerji Hamlesi Genişliyor

Türkiye, enerjide yerli ve milli kaynaklara yönelme stratejisini son yıllarda kararlılıkla sürdürüyor. Karadeniz gazının yanı sıra güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımları da hız kazanmış durumda. Sakarya Gaz Sahası’ndaki başarının ardından, bölgedeki diğer potansiyel alanlarda da benzer keşiflerin yapılması için çalışmalar devam ediyor.

Yeni Hedefler Belirlendi

Bakanlık yetkilileri, önümüzdeki süreçte ikinci faz çalışmalara geçileceğini ve üretim miktarının daha da artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Böylece yalnızca hane halkının değil, sanayinin de doğal gaz ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanması planlanıyor. Bu sayede, enerji ithalatına ödenen döviz miktarında da önemli ölçüde azalma bekleniyor.

Ekonomiye ve İstihdama Katkı

Doğal gaz üretiminin artmasıyla birlikte, Türkiye’nin enerji ithalat faturasının düşmesi öngörülüyor. Bu durum, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak. Aynı zamanda bu projede görev alan binlerce mühendis ve teknisyen sayesinde enerji sektöründe istihdam da artıyor. Yerli mühendislik ve teknoloji kullanımı ise bu başarının en önemli yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor.

Enerjide Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Bayraktar açıklamasının sonunda, “Enerjide bağımsız Türkiye hedefimizden asla sapmayacağız. Bu sadece bir başlangıç. Türkiye Yüzyılı’nı enerjide tam bağımsızlıkla taçlandıracağız,” ifadelerini kullandı. Bu sözler, hükümetin önümüzdeki yıllarda enerji alanında daha büyük projelere imza atacağının da sinyalini verdi.