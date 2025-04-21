İBB'de Dijital Müze Skandalı: 25 Bin TL’lik Şirkete 57 Milyonluk İhale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yolsuzluk iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın etkin pişmanlık yasasından faydalanarak verdiği ifade, kamu kaynaklarının nasıl usulsüz şekilde aktarıldığını gözler önüne serdi. Özellikle Dijital Deneyim Müzesi projesine ilişkin yapılan yüksek bedelli ihalelerin, düşük sermayeli firmalara verilmesi soru işaretleri oluşturdu.

Etkin Pişmanlıkla Gelen İtiraflar

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Murat Abbas, savcılığa verdiği ifadede, dönemin İBB Sözcüsü Murat Ongun’un 13 milyon liralık bir ödeme aldığını ve bu paranın, müze ihalesini kazanan firmadan geldiğini öne sürdü. Abbas, bu işlemlerde Barış Kılıç’ın para transferlerini sağladığını iddia etti. Ayrıca CHP’nin 2024 seçim kampanyası için bir medya fonu oluşturulduğunu, bu fona sadece Kültür A.Ş. üzerinden yaklaşık 10 milyon lira aktarıldığını belirtti.

Adrese Teslim Dev Bütçeli İhale

İtirafların odağındaki ihale, 18 Aralık 2023’te yapıldı. "Müze endüstriyel ekran ve video Wall hizmet alımı" başlığıyla açılan ve yaklaşık maliyeti 63,5 milyon TL olarak belirlenen ihale, sadece 25 bin TL sermayeye sahip Erdoğan Sinemacılık ve Filmcilik LTD. ŞTİ. tarafından 57 milyon TL karşılığında alındı. İhalenin pazarlık usulü yapılması, rekabetin engellendiği ve belirli bir firmaya avantaj sağlandığı şüphelerini artırdı.

Projede Kullanılan Teknoloji Eski

Abbas, Dijital Deneyim Müzesi'nin açılışında kullanılan teknolojinin çağın gerisinde kaldığını fark ettiğini belirtti. Bu durumu fark ettikten sonra resmi bir dilekçeyle İBB Teftiş Kurulu’ndan denetim talep ettiğini söyledi. Teknolojik yetersizliklerin, ihale sürecinin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yapılmadığını destekler nitelikte olduğu düşünülüyor.

Faal Binaya Elektrik İhalesi

Müze için sadece bir ihale yapılmadı. 15 Şubat 2024’te, faal olduğu belirtilen bir binaya elektrik malzemesi alımı için ikinci bir ihale gerçekleştirildi. 24 milyon 475 bin lira maliyetle açılan bu ihale, 22 milyon 844 bin TL bedelle Tenax Mühendislik’e verildi. Şirketin ihaleyi pazarlık usulüyle alması dikkat çekti.

Çelik Konstrüksiyon İçin Üçüncü Dev İhale

Aynı projeye ait üçüncü ihale de "Çelik Konstrüksiyon Mal Alımı" adıyla 49 milyon TL bedelle açıldı. Uğursa Yapı İnşaat LTD. ŞTİ. tarafından 46 milyon TL’ye alınan ihale yine pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Böylece yalnızca bir müze projesi için toplamda 125 milyon lirayı aşan bir harcama yapılmış oldu.

Kamu Zararı ve Hukuki Süreç

Savcılık dosyasına giren bu detaylar, ihalelerin şeffaflık ve rekabet ilkesinden uzak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının belirli kişi ya da grupların lehine aktarıldığını ortaya koyuyor. Murat Abbas’ın beyanlarının ardından birçok ismin ifade vermesi bekleniyor. Soruşturmanın ilerleyen süreçte daha fazla belge ve delille büyüyeceği düşünülüyor.