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Nefes Nefese bitiyor mu? Nefes Nefese final bölümü ne zaman?
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Nefes Nefese bitiyor mu? Nefes Nefese final bölümü ne zaman?

Star TV'nin güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Nefes Nefese hayal kırıklığı yarattı. Uğur Yücel ve Şükrü Özyıldız gibi usta ve genç isimlerin bir arada yer aldığı Nefes Nefese, final yapıyor.

Nefes Nefesi dizisi bitiyor. Reyting yarışına hızlı başlayan Nefes Nefese dizisi final kararı aldı. Yaz sezonunun sonunda izleyici karşısına çıkan Nefes Nefese, ilk haftalarda reyting tablosunu altüst etmişti. İlerleyen bölümlerde izleyicisini kaybeden Nefes Nefese hayal kırıklığı yarattı ve Star TV, dizi hakkında final kararı aldı.

Çarşamba akşamları Star TV'de yayınlanan dizi geçtiğimiz hafta pazar gününe çekilmişti. Pazar gecesi bir bölüm yayınlandıktan sonra da yeni fragmanla dizinin final yapacağı duyuruldu.

Yaz sezonunda başlayan dizi ilk bölümleriyle reyting yarışını birincilikle tamamlamanın gururunu yaşıyordu. Hatta dizi sadece konusu ile değil müzikleri ile de çok sevilmişti. Sezen Aksu da Nefes Nefese için ‘Baba' şarkısını bestelemişti.

 
Ancak yeni sezonun başlaması ile Nefes Nefes'e hayal kırıklığına uğradı. Annesini bulmak için ölümü göze alan Rüya'nın hikayesi yeni sezonuna başlayan diğer dizilerin gerisinde kaldı. Dizi bu hafta yani 14 Ekim Pazar günü final bölümü ile ekranda olacak.

 


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