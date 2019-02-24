Mustafa Kaplan baygınlık geçirdi

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü son saniyelerde bulduğu golle Erzurumspor'u 2-1 devirirken gol sevinci sırasında abartıya kaçan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan kısa süreli bir baygınlık geçirdikten sonra ancak kendine gelebildi.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Ankaragücü sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanırken son saniyelerde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Boydve Orgill kaydederken, Erzurumspor'un tek golü ise Opseth'in ayağından geldi.

Baygınlık Geçirdi

Son dakikada gelen galibiyet golü sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve yedek kulübesi kendinden geçerken bir anda istenmeyen görüntüler yaşandı. Teknik ekiple birlikte sevinirken burnuna darbe alan Kaplan, kısa süreli bir baygınlık geçirirken sağlık ekipleri anından olaya müdahalede bulundu.