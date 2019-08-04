Moise Kean Everton'da

İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton sonunda Juventus forması giyen İtalyan forvet Moise Kean'i 32 milyon euro karşılığında transfer etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, 19 yaşındaki Kean'i kadrosuna dahil etti. Everton ile Juventus, Fildişi Sahili asıllı İtalyan milli futbolcunun transferi konusunda resmen anlaştı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Juventus'ta başlayan Kean'in bonservis bedeli açıklanmadı ancak İngiliz basını, transferin 32 milyon euroya gerçekleştiğini ileri sürdü.