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'Millî Türk Talebe Birliği: Geçmişten Geleceğe Gençliğin İnşa Ettiği Bir Miras'
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Politika - - Editör: Mine KARACA

'Millî Türk Talebe Birliği: Geçmişten Geleceğe Gençliğin İnşa Ettiği Bir Miras'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, '107 yıllık köklü tarihiyle, Millî Türk Talebe Birliği, gençlerimizin geçmişten geleceğe kurduğu kritik bir köprüdür' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) 62. Genel Kurulu'na katıldı.

Konuşmasında, MTTB'nin tarihçesine değinen Erdoğan, Birliğin kuruluşunun 1916'ya kadar gittiğini belirterek, Cumhuriyet döneminde Hatay meselesi sürecinde aldığı aksiyon nedeniyle 1936'da kapatıldığını dile getirdi.

Yeniden faaliyete geçen MTTB'nin 1965'e kadar farklı bir yönetim altında olduğunu ifade eden Erdoğan, 2008'de yeniden faaliyete geçtiğini ve gençliğin maziden atiye köprü olma misyonunu sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafyada insanlığın en eski miraslarını barındırdığını, ancak birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önünü kesmeye çalışan güçlerin varlığına dikkat çekti.


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