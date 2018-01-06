Mersin'de kanser hastasına yanlış tedavi mi uygulandı?

Rahim kanseri nedeniyle Mersin'de ameliyat edilen kadın, doktorları hakkında kendisini eksik ve yanlış tedavi ettikleri yönünde savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Mersin'de kuaför salonu sahibi olan Gülseher Taşkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklama da, muayene için gittiği özel bir hastanede rahiminde kitle olduğunun fark edildiğini bunun üzerine de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'na başvurduğunu kaydetti.

Taşkaya, tedavisini Prof. Dr. E.T ve eşi Prof. Dr. D.T.'nin gerçekleştirdiğini dile getirirken, geçirdiği ameliyatın ardından rahim kanseri olduğunun anlaşıldığını, tedavisine onkoloji bölümünde devam edildiğini anlatarak, bu sırada ameliyatının yanlış ve eksik yapıldığını öğrendiğini ileri sürdü.

Taşkaya, doktor çift hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 18 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, yanlış kanser tedavisi uyguladıkları ve yapmadıkları ameliyatların parasını aldıkları iddiasıyla doktor çift hakkında soruşturma başlattığını duyurmuş, soruşturma kapsamında E.T'ye "kamu görevinden çıkarma" cezası verildiğini, eşi D.T'nin de aynı soruşturma kapsamında disiplin cezası aldığını ancak görevine devam ettiğini bildirmişti.