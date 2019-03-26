Meral Akşener: Tepedekilerin kavgasına aldırmayın

Akşener, Bodrum'da konuştu. "Seçim kampanyasına başladığımızdan beri hep ilçeleri geziyorum. Hep şunu söyledim. Bu bir belediye seçimidir. Muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçeceksiniz. Sakın ola ki tepedekilerin kavgasına, gürültüsüne aldırmayın. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla, ahbaplarınızla, akrabalarınızla birbirinizle kötü olmayın. Yüz yüze bakamayacak hale gelmeyin. Tüm konuşmalarım içinde en çok alkışı bu alırdı; ama sizinle paylaşmak durumundayım, ilk defa Niğde'de bu sözlerim hiç alkışlanmadı. Türkiye'nin nasıl hızla ayrıştığının bir göstergesidir. Çok ilginçtir, bugün Ankara'nın birkaç ilçesini gezdim. Onlara da aynı şeyleri söyledim. Orada da alkışlanmadı. Demem o ki burası bir kardeşlik adası, özgürlük adası. İnsanların birbirinin hayat tarzına, düşüncesine, inancına saygı adası haline gelmiş Bodrum'un bozulmaması gerekiyor ve Mehmet benden bunu rica etti. Mehmet burada gerçekten alkış aldı. Demek ki burada yaşayanlar, olanlar ve Bodrum'u bir yaşam yeri olarak tercih edenlerin de kararı bu yönde" diyen Akşener, Mehmet Tosun için oy istedi.