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Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi

Ünlü yapımcı Melih Göğebakan, Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yakın isimlerden Göğebakan, Avustralya'da Osmanlı Ocakları Uluslararası Teşkilat Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Medya 24 ailesi büyümeye devam ediyor. Ünlü yapımcı Melih Göğebakan, Medya24 ailesine katıldı. Medya24 ve 'haberingundemi.com' sitelerinin Avusturalya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenen Melih Göğebakan, aynı zamanda Osmanlı Ocakları Uluslararası Teşkilat Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yakın isimlerden yapımcı Melih Göğebakan, geçtiğimiz günlerde Osmanlı Ocakları Uluslararası Teşkilat Başkanlığı'na atanmıştı. Türk-Osmanlı kültürünün uluslararası alanda tanıtımında aktif görev üstlenen Melih Göğebakan, Kültür Turizm Bakanlığı adına Avustralya'da belgesel çekecek.

Osmanlı Ocakları adına yurt dışında faaliyette bulunacak ekipte yer alan Melih Göğebakan, "Dünyanın kurtuluşunun Osmanlı medeniyetinde saklı olduğunu biliyor ve artık devasa çalışmalarla dünyaya insanlık adına mührünü vurmuş medeniyetimizi yeniden ayağı kaldırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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MEDYA24 VE HABERİNGÜNDEMİ AVUSTRALYA'DA

Merkezi Bakırköy İncirli'de bulunan Medya24 ve haberingündemi.com, Melih Göğebakan'ın katılımıyla kısa süre içinde Avustralya'da da faaliyete başlıyor. 


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