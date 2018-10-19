Lisede bıçaklı kavga yaralılar var

Maltepe Küçükyalı'da bir lisede bıçaklı kavga çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedende dolayı iki öğrenci grubu birbirine bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada 2 öğrencinin yaralandığı bilgisi geldi.

Edinilen bilgiye göre, okul kantininde iki öğrenci grubu kavga etti. Kavgada iki öğrenci bıçaklandı. Liseye ambulas ve polis ekipleri sevkedildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili öncelemesi sürüyor.

Kavganın çıkmasıyla okulda büyük panik yaşanırken yaralı öğrenciler F.A. ve K.G. hastaneye kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından veliler okula gelerek çocuklarını okuldan aldı.