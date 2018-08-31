KYK burs kredi ve yurt başvuruları nasıl yapılıyor?

KYK, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor. YSK-2018 sonuçlarının belli olmasının ardından üniversite adaylarının KYK burs, kredi ve yurt başvuru süreci de başladı. Peki KYK başvuruları ne zaman başlayacak? Kimlere yurt, burs veya kredi çıkıyor? KYK yurt, burs ve kredi başvuruları nereden nasıl yapılıyor? İşte KYK ile ilgili merak edilen tüm detaylar....

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt kayıtları üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Aksu, öğrencilere en iyi hizmetin verilebilmesi için 7 gün 24 saat mesai yapıldığını anlattı. Öğrencilerin, barınma, yemek, internet, spor ve sosyal etkinlikler olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını vurgulayan Aksu, "Geldiğimiz noktada 670 bin kapasiteye ulaştık. Fakat 200 bin yatak kapasiteli proje ve inşaat faaliyetlerimiz de devam ediyor." dedi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa bir sürede gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz." diye konuştu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım sonu Aralık başı gibi alınması planlanıyor. İlk kez Üniversite'ye kayıt yaptırım burs alacak olan adaylar 2019 yılı Ocak ayında ilk burs ücretlerini alacak.