Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,

Rize'de ‘Kendine İyi Bak' söyleşi programında öğrencilerle buluşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çay ve fındığın insan sağlığı için çok faydalı olduğunu belirtti, “ bol bol şekersiz çay için, fındık yiyin” dedi.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN ALTIN TAVSİYELER

Söyleşi programının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Porf. Dr. Canan karatay, yaz aylarının yaklaştığı bugünlede insanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği yönende açıklamalarda bulundu.

KIZARTMADAN KAÇININ

Karatay, “Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir. Hamsinin her türk yemeğini yiyebilirsiniz. Köy tereyağı sabah akşam yiyebilirsiniz.

TEREYAĞ YİYİN ŞEKERSİZ ÇAY TÜKETİN

Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık , çıtır çıtı, hem kan yapar, hem ısıtır, Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur.

Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dint tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum” dedi.

KUYRUK YAĞINI ERİTİP İÇERLERDİ

Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyrukyağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz.

KÖY YAĞINA YUMURTA KIRIN

Yumurta sarısı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyrukyağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler de ve 90-95 yaşına kadar yaşarlar. ‘Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' hangi yağ?

MARGARINDEN UZAK DURUN

Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir, asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı.