Kontrolden çıkan kamyon bir eve girdi! Yaralılar var

Kayseri'nin Develi ilçesinde çekirdek yüklü kamyonun freni boşaldı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki araçlara çarpan, sonra da dört katlı bir binaya giren kamyon kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, binadaki vatandaşları tahliye etti.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Erciyes'ten yokuş aşağıya inerken freni boşalan Celal Çetiner (50) yönetimindeki kamyonun önce dört araca, sonra da binaya çarpmasıyla gerçekleşti.

Kamyon sürücüsü ve yanındaki Şener Korkmaz (42) yaşamını yitirdi.

Binanın giriş kısmı kaza sonucu kapandığından, bina sakinleri itfaiye ekiplerince balkonlarından çıkartıldı.