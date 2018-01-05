Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor

Uzmanlar vücudumuzun D vitamini gereksiniminin büyük ölçüde güneş tarafından sağlandığını hatırlatırken, kemiklerin ve özellikle dişlerin güçlenmesi adına son derece önemli olan D vitaminin, bebekler ve çocuklar için yaz ve kış güneşinden faydalandırmanın belli kuralları olduğunun altını çiziyor.

Yaz aylarında çocukların güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde uzun süre güneşte kalmasının fayda yerine zarara yol açtığını işaret eden uzmanlar, kış güneşinden ise çocukların saklanmamasını öneriyor.

Çocukların kış aylarında D vitaminini doğal yollardan alabilmesi için mutlaka dışarı çıkması gerektiğini paylaşan uzmanlar, cam önü yerine mutlaka açık havada güneşlendirmeyi denemenizi tavsiye ediyor. 

Vücudun D vitamini ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan güneş ışığından yazın ve kışın da faydalanmamanız gerektiğini işaret eden uzmanlar, bebek ve çocukların yazın olduğu kadar kışın da diş ve kemik gelişimi için güneşin büyük önem taşıdığını dile getiriyor.

Bu durumun yalnızca güneşten karşılanamayacağını vurgulayan uzmanlar, D vitaminin vücutta kalsiyum dengesinin sağlanması ve kemik sağlığında etkin rol oynadığını hatırlatıyor. 

D vitaminin vücuttaki kalsiyum ve fosfor dengesini sağladığını açıklayan uzmanlar, D vitamini kemik ve kasların sağlığı için gerekli olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen son çalışmalarda D vitamini eksikliğinin, tip 1 diyabet, barsak hastalığı, duygu-durum bozuklukları, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, meme, prostat, barsak gibi kanserler ile ilişkili olduğunu gösterdiğini hatırlatan uzmanlar, üst solunum yolu enfeksiyonları, besin alerjileri, astım gibi rahatsızlıklar da düşük D vitamini düzeyleri ile ilişkilendirildiğinin altını çiziyor. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Ergenlikte hemen her şey stres kaynağıdır
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu el hijyeninden geçiyor
El ayak ağız hastalığı menenjite yol açabilir
İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı
Savunma sanayinde dev ortaklık
Cenk Tosun resmen Everton’da imza saati belli oldu
-
Çok Okunanlar
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Sanatçılar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri yararına bir araya geliyor
Sanatçılar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri yararına bir araya geliyor
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Son Haberler
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Ergenlikte hemen her şey stres kaynağıdır
Ergenlikte hemen her şey stres kaynağıdır
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu el hijyeninden geçiyor
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolu el hijyeninden geçiyor
El ayak ağız hastalığı menenjite yol açabilir
El ayak ağız hastalığı menenjite yol açabilir
İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı
İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı
Savunma sanayinde dev ortaklık
Savunma sanayinde dev ortaklık
Cenk Tosun resmen Everton’da imza saati belli oldu
Cenk Tosun resmen Everton’da imza saati belli oldu
Münir Özkul hayatını kaybetti
Münir Özkul hayatını kaybetti
Avrupa Sınav Koleji Robotik Yarışması Türkiye Şampiyonu oldu
Avrupa Sınav Koleji Robotik Yarışması Türkiye Şampiyonu oldu
Galatasaray, Evra'yı İstanbul'a getiriyor
Galatasaray, Evra'yı İstanbul'a getiriyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık