Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor

Yaz aylarında çocukların güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde uzun süre güneşte kalmasının fayda yerine zarara yol açtığını işaret eden uzmanlar, kış güneşinden ise çocukların saklanmamasını öneriyor.

Çocukların kış aylarında D vitaminini doğal yollardan alabilmesi için mutlaka dışarı çıkması gerektiğini paylaşan uzmanlar, cam önü yerine mutlaka açık havada güneşlendirmeyi denemenizi tavsiye ediyor.

Vücudun D vitamini ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan güneş ışığından yazın ve kışın da faydalanmamanız gerektiğini işaret eden uzmanlar, bebek ve çocukların yazın olduğu kadar kışın da diş ve kemik gelişimi için güneşin büyük önem taşıdığını dile getiriyor.

Bu durumun yalnızca güneşten karşılanamayacağını vurgulayan uzmanlar, D vitaminin vücutta kalsiyum dengesinin sağlanması ve kemik sağlığında etkin rol oynadığını hatırlatıyor.

D vitaminin vücuttaki kalsiyum ve fosfor dengesini sağladığını açıklayan uzmanlar, D vitamini kemik ve kasların sağlığı için gerekli olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen son çalışmalarda D vitamini eksikliğinin, tip 1 diyabet, barsak hastalığı, duygu-durum bozuklukları, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, meme, prostat, barsak gibi kanserler ile ilişkili olduğunu gösterdiğini hatırlatan uzmanlar, üst solunum yolu enfeksiyonları, besin alerjileri, astım gibi rahatsızlıklar da düşük D vitamini düzeyleri ile ilişkilendirildiğinin altını çiziyor.