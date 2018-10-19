Kırmızı ışıkta araba camı silenler 'gasptan' yargılanacak

Kayseri'de hayata geçirilmeye hazırlanan yeni bir uygulama tartışma yarattı. Kırmızı ışık ve trafiğin yoğun olduğu noktalarda arabaların camlarını silerek sürücüleri rahatsız eden kişiler 'gasp' suçu işlemiş sayılacak. Kayseri Emniyet Müdürü, İbrahim Kulular, sürücülerin talep etmemesine rağmen araçların camlarını silen ve zorla para isteyen kişilerin gasp suçunden nöbetçi mahkemeye sevk edileceklerini açıkladı.

Kayseri'de 'Dilencilik Eylem Planı' çerçevesinde değerlendirmede bulunan Emniyet Müdürü Kulular, zorla dilendirilen 5 çocuğun ailelerinden alınarak devlet gözetimine verildiğini açıkladı.

"MERHAMET İSTİSMARCILARIYLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

"Dilenci Eylem Planı çerçevesinde gerek çocuk, gerekse Toplum Destekli Şube sivil ve resmi ekiplerimizce aileleri tarafından dilendirilen 2'si Suriyeli 5 çocuk, Kayseri'deki çocuk esirgeme yurtlarına konulmuştur. Cami önlerinde, cadde ve sokaklarda, kavşaklarda merhamet istismarcılığı yapanlara karşı mücadelede kararlıyız. Bu arada, özellikle kadın sürücülerimiz tarafından gelen şikayetler doğrultusunda, kavşaklarda, trafik ışıklarında park halindeki veya beklemedeki araçların camlarını, sürücülerin istememesine karşı silmeye kalkışan veya silen, zorla para isteyen, sürücüleri hakaret ve küfür ederek tacizde bulunan, zorla para isteyerek, araçların hareketine mani olanlar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yaptığımız görüşme sonrası gasptan adli işlem yapacağız. Bu şekilde hareket eden kişilerin organize halde çalıştıklarını, kavşak ve ışıkları paylaştıklarını belirledik.''