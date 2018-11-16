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Kim Kardashian 5 yaşındaki kızına photoshop yaptı
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Kim Kardashian 5 yaşındaki kızına photoshop yaptı

ABD'li şov yıldırı Kim Kardashian'ın rapçi Kanye West ile evliliğinden olan kızı North'a photosop yaptığı ortaya çıktı.

Lüks yaşantısıyla dünya çapında fenomen haline gelen Kim Kardahsian, ülkesinde tartışma yarattı. 38 yaşındaki yıldızın Kanye West ile olan evliliğinden dünyaya getirdiği kızı North'a photoshop yaptığı ortaya çıktı. Kızı ve oğlu ile birlikte olduğu bir kareyi İnstagram hesabında paylaşan Kardahsian'ın 5 yaşındaki çocuğun karın bölgesini rötüşlediği gözlerden kaçmadı.

İddialara göre; 38 yaşındaki yıldız, 5 yaşında olan kızı North'un karın bölgesini rötuşlayarak inceltti. Kardashian'ın, kızının ten rengini de yine çeşitli uygulamalarla açtığı öne sürüldü.

Hayatını güzel görünmek üzerine kurgulayan Kim, bu takıntısını kızına da yansıttığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Kim Kardashian'ın Instagram hesabından paylaştığı photoshop'lu fotoğraf...

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