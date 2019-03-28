Kılıçdaroğlu Küçükçekmece Mitinginde konuştu

Kılıçdaroğlu mitingte CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi'ye isteklerini sıraladı: "Seçildiğin aydan itibaren asgari ücret bütün işçiler için 2 bin 200 lira olacak. Herkes için en az 2 bin 200 lira olacak. Böylece az bir parça bile olsa mutfakta bir nebze nefes almış olunacak. Sana oy versin vermesin hangi partiden olursa olsun, hangi inanıştan olursa olsun Küçükçekmece'ye sahip çıkacaksın ve eşit hizmet götüreceksin. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra hiçbir işçinin işine son vermeyeceksin. Her evde bereket olsun" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kendi özgür iradesi ve sizlerle yönetecek. Ankara'ya bir telefon edeyim, Ankara, ne diyecek' demeyecek. İstanbul'u, İstanbullularla birlikte yönetecek" diye konuştu.