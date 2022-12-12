Kent Lokantalarının Üçüncüsü Sultanbeyli'de Açıldı

İBB Başkanı Ekrem imamoğlu, İstanbul'daki üçüncü Kent Lokantası'nı sultanbeyli'de açtı. İlk servisi kendisi yapan İmamoğlu, daha önce açtıkları Fatih Çapa, Bağcılar Kent Lokantaları'ndan şimdiye kadar 170 bin vatandaşın faydalandığı bilgisini paylaştı. Kent Lokantalarında 4 çeşit yemek, 29 TL'den vatandaşlara sunuluyor.

TOPLAM 9 ŞUBE PLANLANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB, öğrencilere ve dar gelirli yurttaşlara yönelik faaıliyet gösteren Kent Lokantaları'nın sayısını Sultanbeyliği ilçesinde açtığı yeni şube ile 3'e çıkardı. Çorba, Orman Kebabı, makarna, salata, su ve ekmekten oluşan menünün ilk servisini yapan İBB Başkanı İmamoğlu, 6 tane daha şubenin açılacağını müjdeledi.

FEDAKARLIK BELEDİYELERE DÜŞÜYOR

Türkiye'de önemli bir geçim sorunu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu,"Bunun özellikle gençleri çok etkilediğini bildiğim için , bu konudaki temel fedakarlık, bizim gibi devletimizin önemli kurumlarına düşüyor. Biz de bu noktada gereken bütün cesaret ve kararlar alıp, yol yürüyoruz. Kent Lokantası'nda hergün hemen hemen kapasitesi neyse, gelen yemek orada bitiyor. Hatta normal açılış saatleri arasında erkenden bitiyor. Bu da aslında insanlarımızın böyle bir alana ne kadar ihtiyaç duyduğunnu gerçeğini gösteren bir durum" şeklinde konuştu.

SADECE KADINLAR ÇALIŞIYOR

Sadece kadınların istihdam edildiği Kent Lokantaları'nnın menüleri, İBB Lojistir Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanıyor. Sultanbeyli Kent Lokantası, 10 kişilik kadrosuyla, aynı anda 80 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip. Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemek 29 TL'den, meşrubat 5.5 TL, tatlı 7 TL ve su 'da 1 TL'den satılıyor.