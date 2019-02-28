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Kazara kendi kızını vurdu
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Yaşam - - Editör: Tuğçe GÜREL

Kazara kendi kızını vurdu

Adıyaman'da akrabasından aldığı av tüfeğini denemek isteyen bir kışı yanlışlıkla 4 yaşındaki kızını kolundan vurdu.

Adıyaman'da akrabasından aldığı av tüfeğini denemek isteyen bir kışı yanlışlıkla 4 yaşındaki kızını vurdu.

Adıyaman'da babası tarafından av tüfeği ile yanlışlıkla vurulan 4 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bağdere köyü Güzelevler mezrasında ikamet etmekte olan A.S., 4 yaşındaki kızı E.S.'yi de yanına aldıktan sonra Büklüm köyü Mürsel mezrasında bulunan tarlasına gitti. A.S., yanında getirdiği ve bir akrabasına ait olan av tüfeğini denemek isterken tüfek aniden ateş aldı.

Kazara Vurdu

Tüfeğin ateş alması ile birlikte 4 yaşındaki E.S. sol kolundan vurulurken babası tarafından kazara vurulan E.S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştikten sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.


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