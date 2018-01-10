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Karnedeki başarısızlıkların altında üç ana neden yatıyor
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Eğitim - - Editör: Merve Ece İNAN

Karnedeki başarısızlıkların altında üç ana neden yatıyor

Ara karne dönemine sayılı günler kala uzmanlar, karnenin çocuğun gelişim süreciyle ilişkili olduğunu hatırlatıyor.

Kırık notlardan sadece çocuğun sorumlu tutulmasının hatalı olduğunu belirten uzmanlar, zayıf karne gelene dek çocuğun bu konuda sinyaller verdiğini işaret ediyor.

Çocuğun gelişiminin değerlendirmesinin karne olduğunun altını çizen uzmanlar, karnenin genetik ve psikososyal etmenlerin de göstergesi olduğunu vurguluyor.

Yarıyıl süresince çocuğun öğrenme, duygusal ve sosyal gelişimi ile uyumunun somut göstergesi olarak tanımlanabilecek karnenin zayıf gelmesinin üç nedeni bulunduğunu belirten uzmanlar, bunların çocuğun kendisinden kaynaklı nedenler, aile kaynaklı nedenler ve okul- çevre kaynaklı nedenler olarak sıralanabileceğini kaydediyor.

Çocukların doğuştan zeka, dikkat ve öğrenme kapasitesi gibi donanımları bulunduğunun altını çizen uzmanlar, akademik başarıyı etkileyen nedenlerden ilkinin çocuktan kaynaklı birtakım psikiyatrik rahatsızlıklar ve öğrenme kapasitesi olduğunu ifade ediyor.

Zeka engeli, zekanın sınırda olması veya zekanın yüksek olmasının yanı sıra, dikkat eksikliği, özel öğrenme güçlüğü, davranış bozukluğu, sosyal fobi ve fiziksel engellerin çocuğun akademik başarısını etkileyebileceğinin üzerinde durmakta fayda var.

Notların zayıf olmasında etkili olabilecek diğer faktörün aile kaynaklı nedenler olduğunu dile getiren uzmanlar, bunlar içinde aile içi iletişim problemleri, boşanma, kayıp, travma, hastalık, kardeş doğumu, kardeşlerle sorunlar, okul değişimi ve iflas gibi durumların bulunduğunu açıklıyor. 

Okul-çevre kaynaklı nedenlerin de zayıf karnenin nedenleri arasında olduğunu belirten uzmanlar,

okul değişimi, çocuğun bireysel farklılığına yönelik rehberlik yapılamaması, okul-aile işbirliğinin yeterince sağlanamaması, öğretmen kaynaklı nedenler, travma yaşantısı gibi etkenlerin de okul başarısını etkilediğine dikkat çekiyor. 


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