Kaliforniya'da bara silahlı saldırı düzenlendi çok sayıda ölü var

ABD bir kez daha silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre yüzden fazla kişinin bulunduğu bara saldırdan şahıs, en az 12 kişiyi öldürdü. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği barda, saldırdan ölü olarak geçirildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, tamamen siyah giyimli bir şahıs bara gelerek önce sis bombası attı. Ardından etrafa rastgele ateş açan şahıs ilk belirlemelere göre 12 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ventura Şerifliğinden Yüzbaşı Garo Kuredjian, silahlı saldırganın, yüzlerce kişinin bulunduğu barda etrafa ateş açması sonucu saldırgan dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ ETTİ

Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Bölge polisi olayın tehdit seviyesini ikinci seviye toplu katliam olarak güncelledi. Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.