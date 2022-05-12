Kaftancıoğlu'nun Aldığı Cezalar Onandı

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı. Karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, " Erdoğan sen iki yüzlüsün, zorba, maniplatörsün" dedi. Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak mitingin İstanbul'da olacağını da söyledi.

TUTUKLAMA VE SİYASİ YASAK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesi kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İl binası önünde kurulan kürsüye çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlyu burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu ülkeye edilen zulme hep birlikte son vereceğiz. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi, vicdanı olan her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz. Türkiye'yi zulümden ve zalimden kurtaracağız. Kılıçdaroğlu, açıklama öncesinde CHP İl binasında toplantıya katıldı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: İKİYÜZLÜSÜN

Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor. Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürlü, mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gök gürültüsüdür. Bu gürültü, aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektiriğini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir. Milyonlarca insanın sesidir. Geleceğini çaldığın bu kızgın insanların sesini duyuyor musun? Özgürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun?

EN KARANLIK AN ŞAFAĞA EN YAKIN ZAMANDIR

Yeni bibr hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için Her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. En karanlık anın şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz. Erdoğan, biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiy gideceğini, bu zulmün de son bulacaeğını, bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz.

BÜTÜN ACIMASIZLIKLAR SENİN ZAYIFLIĞINDAN DOĞUYOR

Bütün o acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın. Biz omuz omuza gelen bir halkız.

CANAN'IN ARKASINDA KOCA BİR HALK VAR

Cezalandırmaya çalıştığını Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan. Bugün Canan nezdinde bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür, Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, Herkes duysun.

CHP MİTİNGİ İSTANBUL'A ALINDI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bursa'da düzenlenmesi planlanan CHP mitingiyle ilgili önemli bir duyurada bulunarak "21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. Buradan duyuruyorum. Artık mitinfin adresi Bursa değil İstanbul'dur" dedi.