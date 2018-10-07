Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması kulüpte deprem etkisi yarattı. Sportif Direktör Comolli ve teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunca kadro dışı bırakılan tecrübeli eldiven sessizliğini bozdu.

Kadro dışı bırakılmasıyla ve basında yer alan haberlerle ilgili ilk açıklamasını yapan Volkan Demirel, "Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim." dedi.

Takımın en eski ismi Volkan Demirel, 3-0'lık Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası sportif direktör Comolli ile gerilim yaşamıştı.

"YAŞADIKLARIMI BEN BİLİRİM"

"Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim."

Ali Koç yönetiminin Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i transfer etmesi ve ardından sürekli ilk 11'de onun oynaması, Volkan'ın artık takımda düşünülmediği yorumlarına yol açmıştı.

Yönetim kanadından daha önce yapılan açıklamalarda da Volkan'ın Fenerbahçe'deki son senesi olduğu dile getirilmişti.

İPLER TAMAMEN KOPTU

2002-03 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de olan Volkan Demirel, futbolu bırakmak istediğini sıkça söylerken, yönetim cephesinden aksi yönde açılamalar geliyordu.

Ve cuma akşamı iki taraf ile ipler tamamen koptu. Volkan Demirel'in Fenerbahçe macerası böyle bitti...