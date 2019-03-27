Kadın muhtar adayının bütün azaları da kadın

Aralarında çeşitli işlerde çalışıp emekli olan ve ev kadınlarının da bulunduğu 9 kadın aday, seçim çalışmalarında mahalle sakinlerinden büyük destek görürken, hazırladıkları projeleri tek tek seçmenlere anlatıyor.

Edirne'nin yaklaşık 11 bin nüfusuyla ikinci en büyük mahallesi olan Kocasinan'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 7 aday muhtar olmak için yarışıyor. Muhtar adayları arasındaki bir liste ise seçmenlerin dikkatini çekiyor. Muhtarlığa adaylığını koyan ev kadını Cevahir Öztepe, aza listesinin tümünü de kadınlardan oluşturdu. Öztepe'nin listesinde çeşitli işlerde çalışıp emekli ve ev kadını olan azalar Selva Atalan, Gamze Arseven, Gülcan Eseroğlu, Çiğdem Tuncer, Nilay Kıray, Zuhal Aysan, Bilge Subaşı ve Ayşe Vanii yer aldı. Kadınlar, mahallelerini kapı kapı dolaşarak, seçmenlerin yapacakları çalışmaları anlatırken, seçmenlerden den büyük destek görüyorlar.

Muhtar adayı Cevahir Öztepe, mahallesini yönetmeye geçen yıl karar verdiğini belirterek, adayların büyük bölümünün erkek olduğunu, tüm listenin kadınlardan oluşması için arkadaşlarıyla görüştüğünde kabul ettiklerini söyledi. Arkadaşlarının da kabul etmesiyle hazırladıkları listeyle seçimlere katılma karara aldıklarını anlatan Öztepe, yapacakları projelerini de birlikte belirlediklerini kaydetti. Öztepe şunları söyledi

Kadınlar her yerde verimli oluyorlar, çalışmalarıyla. Erkek egemenliği çok fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kadın olarak biz bu işi çok iyi yapacağımıza da inanıyoruz. Onun için azamı da kadrolarımı da kadın olarak kurdum. Bu işte varız, cesaretliyiz yaparız diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan da çok güzel tepkiler alıyoruz. Çalışmalarımızla kadınlardan çok güzel tepkiler aldık. Oyumuz sizlere diyen kadın sayısı çok. Bu tepkiler bizi çok umutlandırdı. Erkeklerden de çok oy alacağımız düşünüyoruz. Mahallemizin bize göre ilk sırada sorunu alt yapı. Burada 38 yıldır alt yapı sorunu var. Kentin en eski mahallesi burası, kaldırımlar yollar da çok sorunlar var onları halledeceğiz. Mahallemiz yazın yağan yağmurda bile taşıyor. Artık buna bir sorun bulacağız ve taşkından zarar gören evleri önleyeceğiz. Kadınlara yönelik projelerimiz var. Kadınlara yönelik sağlıktan hukuka, kadar kadınların sorunlarıyla ilgilenecek doktor, avukat arkadaşlarımız var. Yaşam koçluğu yapan arkadaşlarımız var. Bazı kadınlarımız çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunları yaşam koçlarına sorarak onları aydınlatmak istiyoruz. Bunların hizmeti vereceğimiz mahallemizde bir kadın evi yapacağız. Kocasinan mahallemizde çevre temizliğine önem vereceğiz. Çöp kutularını artıracağız. Geri dönüşüm kutularımız yok, bunları artıracağız. Yollar kaldırımlar düzensiz bunları düzenlenmesi için çalışacağız.

'ŞİMDİ KADINLARI DESTEKLEYECEĞİZ'

Mahallerine kadın eli değmesini istediklerini söyleyen mahalle esnaflarından Serkan Sert, Kadınların aday olmasından çok mutlu olduk. Kadınlar yönetimde olursa daha iyi bir yönetim oluyor, bunu apartman yöneticiliğinde gördük. Mahallemize kadın elinin değmesi için destek vereceğiz. Bugüne kadar sürekli erkek adayları destekledik, şimdi kadın adayımız var kendilerine destek vereceğiz. Mahallenin en büyük sorunu alt yapı eksikliği. Çevre düzemi yolların bakımsızlığı, çöp kutularının eksikliği tabi ki onların görevi değil ama yapılması için çalışmalarını zorlamalarını isteriz dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kutbay ise, Kadınlar daha faal daha aktiftir. Benim 12 oyum var. İnşallah kendilerine destek olacağım dedi.