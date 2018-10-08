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Kadın gazeteciye korkunç infaz cesedi parkta bulundu
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Kadın gazeteciye korkunç infaz cesedi parkta bulundu

Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Vicroria Marinova, Ruse kentinde bir parkta tecavüze uğradıktan sonra cinayete kurban gitti.

Bulgaristan'da kadın gazeteciye korkunç infaz! Ülkesinde yolsuzlukları araştıran gazeteci Victoria Marinova, Ruse kentinde bir parkta ölü olarak bulundu. Muhabir ve sunucu olarak görev yapan Marinova'nın tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü anlaşıldı. Bulgar polisi dehşet olayla ilgili soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği'nden gelen fonlar üzerinden yapılan yolsuzlukları araştıran gazeteci Victoria Mariona, feci şekilde infaz edildi. Ruse kentinde TVN isimli televizyon kanalında muhabir ve sunucu olarak çalışan Marinova'nın cansız bedenine ulaşan yetkililer, talihsiz kadının tecavüz uğradığını doğruladı. Bulgar yetkililer,Marinova'nın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü, yanında bulunan cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin de kayıp olduğunu açıkladı. Marinova'nın kafasına vurulup, boğularak öldürüldüğü belirtti.

Bulgar yetkililer, olay gününden itibaren gazeteci Victoria Marinova'nın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğünü ancak henüz kesin bir bulguya rastlanılmadığını bildirdi. Marinova'dan DNA örneklerinin alındığı ve incelendiği kaydedildi.


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