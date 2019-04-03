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İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer en düşük oy aldığı mahalleyi ziyaret etti
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Politika - - Editör: Armoni BAYAR

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer en düşük oy aldığı mahalleyi ziyaret etti

Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer, 356 geçerli oydan sadece 17'sini alabildiği Kirazlı ilçesinin Dokuzlar Mahallesi'ne gitti.

"Önümüzdeki beş yıl boyunca benim başdanışmanım doğrudan İzmir halkı olacak." diyen Tunç Soyer, seçimden önce dediği gibi en yüksek ve en düşük oy alacağı mahalleleri ziyaret ediyor. Geçimini tarımdan sağlayan mahallede Soyer şunları söyledi:

"

"Dokuzlar Mahallemiz her ne kadar tercihini büyük oranda başka bir adaydan yana kullandıysa da İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alıyor ve belediye hizmetlerini buraya da taşımak benim asli görevim. Seçimlerden önce defalarca belirttiğim gibi seçmen ayrımı yapmadan ilimizin her yerine eşit hizmet götürmek ve İzmir'in ürettiği refahı ilin tüm kılcallarına ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Dokuzlar Mahallesi sakinlerinin düşünceleri, söylem ve icraatlarımızın bazı mahallelerde neden işitilmediğini görmek ve ihtiyaçların ne olduğunu daha doğru anlamak için büyük değer taşıyor. Burada sadece Dokuzlar'ın değil Küçük Menderes Havzası'nın da sorun ve beklentilerini yerinde inceleme fırsatı buldum. Sizin de belediye başkanınız olacağım. Önümüzdeki beş yıl boyunca benim başdanışmanım doğrudan İzmir halkı olacak. Dolayısı ile İzmir'in tüm ilçelerindeki farklı mahalleleri ziyaret etmeye aralıksız devam edeceğim."

Mahalle sakinleri ise Soyer'den içme suyu şebekesinin yenilenmesini, kırsal kalkınmaya destek verilmesini istedi. Kestane ağaçlarındaki hastalık nedeniyle köy ekonomisinin ciddi sıkıntıda olduğuna dikkat çekildi. Köylüler, kestaneye ek olarak alternatif ürünlerin geliştirilmesini, bölgeye özgü meyvelerin işlenmesini ve paketlenmesini ve köy kooperatifinin desteklenmesini de talep etti.


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