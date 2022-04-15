İtibar Suikasti mi? Yapıldı

Ali Osman Akat'ın avukatı Iyat Çimen ve basın müşaviri Neslihan Tomruk

Basında çıkan asılsız haberlere konu olan L'actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın avukatı Iyat Çimen bugün Sütlüce'deki merkezde gazetecilerle bir araya gelerek Müvekkillerinin adının uyuşturucu haberleriyle anılmasının masumiyet ve lekelenmeme hakkının ihlali ve itibarına saldırı mahiyetinde olduğunu söyledi.

KOZMETİKTE YÜKSEK İSTİHDAM

İşadamı Ali Osman Akat'ın büyük bir ticari kuruluşun sahibi olduğu vurgulanan açıklamada, Akat'ın şirketinde 500'den fazla insanın çalıştığı ve Türkiye'nin dışında kozmetikte önemli bir pazar payı olduğu belirtildi.

ASILSIZ SUÇLAMA VE HABERLER

Avukat Iyat Çimen, 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'nın yanı sıra Avrupa, Asya, Amerika'nın çeşitli şehirlerinde uluslararası kalite standartlarına uygun hijyen ve temizlik ürünleri, saç bakım ürünleri, ev bakım ürünleri gibi çeşitli ürün yelpazesiyle ticari faaliyetler yürüterek ülke genelinde başarılı ve prejtijli işlere imzasını atmış saygın bir iş insanı olan Ali Osman Akat'a yönelik basında çıkan asılsız haberler hakkında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

HUKUK TARİHİNDE EŞİNE AZ RASTLANIR BİR KARAR

Avukat Çimen, basın toplantısında, "Müvekkilimiz Ali Osman Akat hakkında basında 'Uyuşturucu Baronu' gibi iftira niteliğinde, gerçek dışı ifadelere yer verilerek lekelenmeme hakkı ve masumluk karinesine aykırı bir tutum sergilenmektedir. Müvekkilimiz hakkında kesinleşen herhangi bir hüküm olmadığı gibi, hakkında basında müvekkilimizle alakalı şüphe uyandırabilecek husus yoktur. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından Ali Osman Akat iki kez tahliye edilmiştir. Sonra ne olmuştur da yeni bir delil olmamasına rağmen serbest bırakan hakim üçüncü seferde tutuklama kararı vermiştir? Hukuk tarihinde eşine az rastlanır şekilde Müvekkilimiz, soruşturma savcısının herhangi bir delil olmadan yapmış olduğu itiraz neticesinde, hakkında tahliye kararı veren hakim tarafından haksız yere tutuklanmıştır" diye konuştu.

ÇALIŞANIN ŞAHSİ EYLEMİ

Ali Osman Akat'a karşı açılan bu soruşturmanın sebebini paylaşan Çimen, "Süreç, 500'e yakın çalışandan birinin kendi adresine sipariş ettiği kargı ile ilgilidir. Çalışanın şahsi eylemlerinden şirket yöneticilerinin sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir. Ali Osman Akat kargoyu siparis veren olmadığı gibi kargınun alıcısı da değildir. Yine kargı sipariş adresi de teslimatın yapıldığı adreste Ali Osman Akat'a ait şirket adresleri değildir. Akat'ın bahsi geçen kargı siparişi ile hiçbir bilgisi olmadığı iletişim kayıtları ve dosyada mevcut ifade beyanları ile ortaya konmuştur" dedi.

ESKİ FOTOLAR SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRİLDİ

Geçmişte Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanlığı yaptığı dönemde bir çok alanda Türkiye'yi temsil eden projelere imza atan, devlet erkanıyla temaslarda bulunan Akat'ın bu isimlerle de fotoğraflarının olmasının normal olduğunu ve var olan fotoğraf karelerinin konudan bağımsız olarak servis edilerek, siyasi malzeme haline getirildiğini ve bu sebeple müvekkilinin bu konuda mağdur duruma düşürüldüğünü söyledi.

BU BİR İTİBAR SUİKASTİDİR

Avukat Çimen açıklamalarını şöyle sürdürdü: " Basında yer alan haberlerde kargoyu müvekkilimin bizzat Levent'deki ardesten teslim aldığı gibi asılsız iddialar yer almıştır. Yapılan haberin ve haberciliğin kamuoyunu yanlış yönlendiğine dikkat çektiğimiz tekzip metnimizden sonra kamuoyuna iddianameden alınan başlıklarla haber sunulmuştur. Yargılama süreci bitmeden hüküm verilmeden ve mahkeme heyeti kararını açıklamadın, çeşitli basın kuruluşlarınca kesin ifadeler ve konudan bağımsız başka haberlerle ilgili görseller kullanılarak müvekkilimiz haksız bir şekilde suçlanmış, adeta basın mercilerince yargılanmış ve itibar suikasti gerçekleştirilmiştir.

118 GÜN SONRA SON DAKİKA GİBİ SERVİS EDİLDİ

İlgili asılsız haber, soruşturmanın 118. gününde kamuoyuna son dakika haberi olarak servis edilmiş, iddianamede adı geçen kişilerin isimleri gizlenerek sadece müvekkilimiz Ali Osman Akat'ın ismi kötü niyetli bir şekilde lanse edilmiştir. Müvekkilim Ali Osman Akat, kendisine atılan iftiralara rağmen yasal anlamda mücedelesinin verecek, kulaktan dolma bilgilerle, yalan haberlerle kendisine isnat edilen suçlamalardan aklanacak ve itibar suikasti yapanlara karşı hukuki mücadelerini gerçekleştirecektir" .