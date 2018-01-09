İşte Kuzey ışıklarının büyülü dünyasını keşfetmek için doğru adresler

İsmini Şafak Tanrıçası Aurora'dan alan kuzey ışıkları yani Aurora Borealis'in, isminin kaynağına yakışır ihtişamda ve güzellikte manzaralar meydana getirdiğini hemen hemen hepimiz biliyoruz. Her yıl Kasım ile Şubat ayları arasında binlerce kişinin bu doğa olayına tanıklık edebilmek için dünyanın dört bir yanından kuzeydeki ülkelere akın ettiğini ifade eden uzmanlar, kuzey ışıklarının etkileyiciliğini izleyebileceğiniz rotaları bizlerle paylaştı.

Renkli evleri, karlar arasındaki termal havuzları sayesinde sayısız turisti kendisine çeken İzlanda'da bulunan Reykjavik'in kuzey ışıklarının görüldüğü aylarda çok daha yoğun bir ilgiye maruz kaldığını hatırlatmakta fayda var. Kutup ışıklarının yanı sıra Game of Thrones dizisinin çekildiği alanları da ziyaret edebileceğiniz Reykjavik'e Türkiye'den tek aktarmalı uçuşla gidebileceğinizi söylemeden geçemeyeceğiz.

Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olarak bilinen Svalbard Adası'na sadece Norveç üzerinden ulaşılabildiğini belirten uzmanlar, birkaç küçük köyden oluşan adanın, dünyanın günümüze kadar neredeyse hiç bozulmadan gelen nadir lokasyonları arasında yer aldığının altını çiziyor. Bu nedenle fazlasıyla korunaklı bir nokta olduğundan Svalbard'da herhangi bir felakete ya da kıtlığa karşı önlem amaçlı küresel tohum deposu bulunuyor. Tüm bu ilginç detayları dışında Svalbard, kuzey ışıklarına en yakın noktalardan biri olma özelliğini de taşıyor.

Finlandiya'nın Laponya bölgesinde yer alan Kakslauttanen, ziyaretçilerine camdan yapılmış Eskimo evlerinde, saunalı ve sıcacık bir ortamdan dışarı dahi çıkmadan kuzey ışıklarını görebilme imkanı sunuyor. Helsinki üzerinden ulaşılabilen şirin köy, Aurora Borealis'in birbirine karışan yeşil ve kırmızı tonlarına tanıklık etmek için mükemmel bir lokasyon.

Kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz yerlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan İskandinav ülkeleri dışında farklı bir alternatif arıyorsanız, İskoçya'nın kuzeyindeki Caithness'ı tercih edebilirsiniz. Özellikle sahil kısmından kuzey ışıklarını net bir şekilde görebileceğiniz alan, Aviemore ve Cairngorms Ulusal Parkı gibi İskoçya'daki diğer turistik noktaları ziyaret etmenize de imkan tanıyor. Caithness'a ulaşmak için Edinburgh ya da Glasgow'a kadar hava yolu ile gidebilir, ardından araç kiralayıp, Aviemore'a devam edebilirsiniz.

İsveç Lapland bölgesinde bulunan Abisko, İskandinav yarımadasının en kuzey ucunda yer alıyor. Kuzey ışıklarının İsveç'ten en iyi izlenebildiği yer olan bu küçük kasaba, kış aylarında turistlerle dolup taşıyor. Teleferik ile çıkabileceğiniz 900 metre yüksekliğindeki Nuolja Dağı ise bu ışıkların muhteşem bir görüntü sunduğu yer olarak ön plana çıkıyor.