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İstanbul'da en pahalı mezar yeri 30 bin lira
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

İstanbul'da en pahalı mezar yeri 30 bin lira

Megakent İstanbul'da en pahalı mezar yeri ve fiyatı belli oldu. Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Karacaahmet, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi birinci gruptaki mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin lira olarak açıklandı.

Megakent İstanbul'da en pahalı mezar yeri ve fiyatı belli oldu. Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Karacaahmet, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi birinci gruptaki mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin lira olarak açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, 502 Müslüman ve 67 gayrimüslim olmak üzere toplam 569 mezarlıkta mezar yeri tahsisi ve ücretlendirmesi yapılıyor. Kentteki bütün mezarlıklarda mezar yeri tahsisi için ücret alındığı belirtilirken, "Mezar Yeri Kullanma Belgesi" talep edilen bütün mezar yerleri ücret karşılığında veriliyor. İBB ücret tarifesine göre 4 gruba ayrılan 569 mezarlıktaki boş mezar yeri ücretleri, konum, fiziki özellikler ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirleniyor.

Birinci gruptaki Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan ve Karacaahmet, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklarda hayatta olan biri kendisine boş mezar yeri almak isterse 30 bin lira bedel ödemek zorunda. Ancak cenaze için bu rakam boş yer bulunması halinde 6 bin lira. Daha önce cenaze gömülmüş bir mezarın yanındaki boş yer ise 15 bin lira


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