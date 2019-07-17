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İşsizlik Gitgide Artıyor !
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Politika - - Editör: Eren COŞKUNDİLİ

İşsizlik Gitgide Artıyor !

Nisan Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı. TÜİK'in Açıkladığı İşszilik Rakamlarına Göre 3.4 Puan Artışla İşsizlik Yüzde 13'ü Buldu.


Her ay TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına göre işsizlik giderek tırmanıyor. Nisan ayı rakamlarına bakıldığında kayıtlı işsiz sayısında son bir yılda rekor seviyede artış meydana geldi. Haziran ayındaki işsiz sayısı geçen yıla oranla %68,5 artarak, 4 milyon 418 bin kişi oldu.

Yaş durumuna göre sıralarsak eğer 15 ve daha yukarıdaki yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan ayı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi daha artış göstererek 4 milyon 202 bin kişi oldu.


Bununla beraber cinsiyet durumuna da baktığımızda kayıtlı işsizlerin %50,5'i kadınlardan oluşurken %49,5'i ise erkeklerden oluşuyor.
En çok işsiz yaş aralığına bakarsak eğer 15-19 ve 20-24 yaş aralığı göze çarpıyor.

Eğitim durumuna göre bir sıralama yapıldığında ise 2019 yılında işsizliğin en yaygın olduğu grup ilköğretim mezunları olurken onu ortaokul ve üniversite mezunları takip ediyor.


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