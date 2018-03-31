İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor

İsrail ordusunun Gazze şeridinde sivillere saldırmasının ardındna dünya bir anda gözünü Filistin'e çevirdi. Geçtiğimiz gün Gazze Şeridi'nde protesto gösterisinde bulunan sivillerin üzerine İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle ateş açılmış ya katliama dönüşen müdahalede 17 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail yönetiminin 1976 yılında Filistin topraklarına el koyarak 6 Filistinli'yi öldürdüğü olayların yıl dönümü olan 'Toprak Günü'nde binlerce sivil Gazze Şeridi'ne gelerek protesto gösterisinde bulunmak istedi. Protesto alanına çadırlarıyla birlikte gelen Filistinlier, 6 hafta sürmesi beklenen gösteriler için hazırlıklarını yapmaktayken, İsrail ordusu hiç beklenmedik şekilde saldırıta geçti. İsrail askerinin göz yaşartıcı ve plastik mermiyle müdahale ettiği Filistinliler, taşla karşışık verince ordu güçleri gerçek mermi kullanmaya başladı. Bir anda katliama dönen müdahalede 17 sivil yaşamını yitirdi bin 400'den fazla kişi mermilerin hedefi oldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HAREKETE GEÇİYOR

BMGK'ya mektup gönderen Filistin temsilcisi Mansour, uluslararası topluma, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı eylemlerini kınaması çağrısı yaptı. Mansur, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması sorumluluğu yerine getirmesi, İsrail işgaline son vermesi ve İsrail'i işlediği bütün suçlardan sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.

FİLİSTİN YÖNETİMİ BM'DEN ACİL KORUMA İSTEDİ

İsrail yönetiminin sivillere yönelik katliamı sonrası harekete geçen Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'den yardım istedi. Gazze'de yaşananlardan İsrail yönetimini sorumlu tutan Abbas, BM'ye acil koruma talebi için başvuruda bulunacak.

İsrail: Ana azmettiricilere ateş edildi

İsrail Savunma Güçleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise binlerce Filistinli'nin ‘Gazze Şeridi'nde isyan çıkardığı, lastikler yaktığı ve güvenlik çitlerine taş attığı' bilgisine yer verildi. İsrail ordusu da taş ve molotof kokteyli atan göstericilere, göz yaşartıcı gaz ve ateş ile karşılık verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 6 farklı yerde "isyanların" başladığı ve "ana azmettiricilere" ateş açıldığı belirtildi.