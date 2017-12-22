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İsrail Filistinlileri 24 saat gözlüyor
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İsrail Filistinlileri 24 saat gözlüyor

İsrail, ABD’nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’nın Bab el-Amud (Şam Kapısı) çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.

İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Bab el-Amud  (Şam Kapısı) çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.

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YENİ GÖZETLEYİCİ KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

İsrail yönetimi son olarak Doğu Kudüs'ün ana girişlerinden olan Şam Kapısı'nın önündeki Sultan Süleyman Caddesi ve çevresine yüksek çözünürlüğe sahip 11 yeni kamera daha yerleştirdi.

GECE GÜNDÜZ KAYITTA

Tüm kameraların, Mescid Aksa çevresindeki kadim kent içinde konuşlanmış bulunan İsrail karakollarından takip edilecek şekilde yerleştirildiği, gece ve gündüz, her türlü hava şartlarında yüksek performans sunduğu, hızlı hareket eden kişilerin kimlik tespitinde de net görüntüler sağladığı belirtiliyor.

Aynı anda maksimum 14 kişinin kameranın yaptığı yayını izleme imkanı bulduğunu kaydeden uzmanlar, tek bir kameranın satış fiyatının 3 bin ile 3 bin 500 dolar arasında değiştiğini dile getiriyor.

KAMERALAR ANALİZ YAPIYOR

Filistinliler, İsrail yönetiminin yerleştirdiği kameraların sahip olduğu üstün teknolojiye işaret ederek dar sokakların başına yerleştirilen bu kameralarla evlerin içinin dahi gözlenebileceğini, tüm mahremiyet kurallanını hiçe sayıldığını söyledi.

EVLERİN İÇİNİ BİLE KONTRÖLDE

Kudüs'te güvenlik kameraları dağıtımcısı özel bir şirkette montajcı olarak çalışan Tarık Guşa, İsrail yönetiminin yerleştirdiği kameraların oldukça gelişmiş son teknolojilerle tasarlandığını belirtti.

Söz konusu kameraların kullanıcılarına gözlemlediği alanlara ilişkin analizler sunabildiğini, kişilerin giydiği ya da taşıdığı yazılı pankartların içeriklerine ait bilgiler verdiğini kaydeden Guşa, kameraların yoğunluk ve hareketlilikle ilgili de çeşitli analizler yapabildiğini ifade etti.


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