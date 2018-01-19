İsrail dünya çapında 21 ülkeyi hedef aldı

Lübnan istihbarat servisinin en az 21 ülkede binlerce cep telefonu kullanıcısına siber saldırı düzenlemiş olabileceğini iddia eden Mobil güvenlik şirketi Lookout ile Electronic Frontier Foundation (EFF) adlı dijital haklar grubu, hedef ülkeler içinde ülkemizin olmadığını fakat çalındığı iddia edilen veriler arasında Türkçe mesajlarında yer aldığını savunuyor.

Hedeflenen ülkelerden bazılarının Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Suudi Arabistan, Hindistan, Çin, Ürdün, Güney Kore olduğunu belirten uzmanlar, özellikle askeri personelin, aktivistlerin, gazetecilerin ve avukatların siber saldırılara maruz kaldığını açıkladı.

Araştırmacılar casus yazılımın siber ortamda izini sürerken Lübnan'da bir hükümet binasına denk geldiklerini ve bu binanın da Beyrut'taki Lübnan Genel Güvenlik Direktörlüğü'ne (GDGS) ait olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Ancak uzmanlar saldırılarından doğrudan GDGS mi, yoksa bir çalışan mı sorumlu emin değil.

Raporda "Dark Caracal" olarak tanımlanan siber korsan grubunun diğer ülkelerdeki korsanlarla bağlantılı bir altyapıyı kullandığı yazıldı.

Lookout ve EFF raporunda, "Elimizdeki kanıtlar GDGS'nin büyük olasılıkla Dark Caracal'ın arkasındaki aktörleri doğrudan desteklediği ya da bağı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

EFF'nin sibergüvenlik direktörü Eva Galperin "ABD, Kanada, Almanya, Lübnan ve Fransa'daki insanlar Dark Caracal'ın saldırısına maruz kaldı. Hedefler arasında askeri personel, aktivistler, gazeteciler ve avukatlar var. Çalınan veriler telefon sohbetlerinden ses kayıtlarına, belgelerden fotoğraflara kadar uzanıyor" dedi.

Uzmanlar Dark Caracal'ın 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini ve birbirinden bağımsız görünen casus saldırı kampanyalarından ötürü izini sürmenin zor olduğunu söylüyor.