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İran'da çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

İran'da çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor

İran'da hükümet karşıtı gösteriler ülke geneline yayılırken, polisin açtığı ateş sonucu 9 göstericinin ölmesi üzerine, göstericilerden ilk kez polise ateş açıldı.

İran'da ekonomik nedenler dolayısıyla başlayan protesto gösterileri, altıncı gününde devam ediyor. Ülke geneline yayılan protesto gösterileri yer yer çatışmaya dönüşürken, şu ana dek en az 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Protestoların yoğun şekilde yaşandığı İsfahan eyaletine bağlı Kehderican'da silah sesleri yükselirken, kaymakamlık binasına girmek isteyen göstericilere açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün şiddetlenen çatışmalarda ise yerel kaynaklara göre göstericilerden ilk kez polise ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 polis hayatını kaybederken, 3 polisin de yaralandığı öğrenildi. Bu olayın ardından polisin mühalesi de sertleşti.

 20'yi aşkın şehir ve ilçede gösteri var. Huzistan'da sokaklara çıkan göstericileri polis yoğun şekilde biber gazıyla dağıtmayı denedi.

DİNİ LİDER HAMANEY  HEDEFTE

Ekonomik nedenlerle başlayan gösteriler bir anda hükümet karşıtı eylemlere dönüşürken göstericilerin büyük çoğunluğu İslam Devrimi'ni protesto ediyor. Gösterilerin ilk başladığı kentlerinden Kirmanşah'ta Hamaney aleyhine slogan atan göstericiler, dini lider Ayetullah Hamaney'in posterini yaktı.

Devrim muhafızları ve yerel milislerle güçlü bir istihbarat ağına sahip olan İran'daki sürpriz gösterilerde gözaltı sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor. Yalnızca hafta sonu ve dün gözaltına alınanların sayısı 450.


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