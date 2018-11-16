İngiltere'de mutsuz olan Cenk Tosun yuvaya dönebilir

Beşiktaş'ın rekor bonservis ücretiyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de istediği etkiyi yaratamadı. 22,5 milyon euro gibi yüksel bir bonservis ücreti karşılığında Everton formasını sırtına geçiren Cenk Tosun, son haftalarda formasını Richarlison'a kaptırmıştı. Yedek kulübesinde oturmaktan memnun olmayan yıldız oyuncu için önemli bir iddia öne süren İngiliz basını, Tosun Paşa'nın yuvaya dönebileceğini yazdı.

İngiliz basınında milli oyuncu Cenk Tosun hakkında çarpıcı iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de mutsuz. Everton kulübüne yakın Liverpool Echo gazetesinde yer alan bir habere göre yedek oturmak istemeyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönmek istiyor. Kısa süre önce teknik direktörlüğe Marcı Silva'nın getirildiği Everton'da yeni sistemde Cenk Tosun kendine yer bulamamıştı.

CENK, SİLVA'NIN SİSTEMİNDEN MEMNUN DEĞİL

Sezon öncesi ilk 5 haftada sahaya ilk 11'de çıkan Cenk Tosun, sonraki haftalarda maçlara yedek soyunarak dahil oldu. Son 3 haftada ise kadroya alınmayan Cenk Tosun'un İngiltere'den ayrılmayı kafaya koyduğu iddia ediliyor.

Everton formasıyla 26 maça çıkan Cenk Tosun takımına 7 gollük katkı yaptı. Milli futbolcu bu sezon 10 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.