İmamoğlu Yenikapı'da Gençlerle Buluştu

İBB Başkanı, Ekrem İmamoğlu, eğitim yardımı yaptıkları öğrenciler ile kurum yurtlarında kalan gençlerle yılbaşı etkinliğinde biraraya geldi. Gençlere 2023'de duygu olarak en fazla ne istersiniz sorusunu yönelten İmamoğlu, Huzur diyoruz huzur. Huzuru alkışlayalım. Peki başka? Adalet diyor daha iyi bir ekonomi diyoruz.

YENİKAPI'DA YILBAŞI ETKİNLİĞİ

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezinde yeni yıl etkinliği için İBB'nin eğitim ve yurt desteği verdiği gençlerle bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gençlerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.

DAHA ÇOK DEMOKRASİ VE CUMHURİYET

2023 'de önce huzur ve adalet görmek istediğini vurgulayan İmamoğlu, " Daha iyi bir ekonomi, saygı, düşünce özgürlüğü, liyakat, eğitimde eşitlik istiyoruz. O kadar kolayki bunları yapmak Tek şartı var. Ne biliyormusunuz? Tek şartı, kendisini düşünen değil; insanını milletini düşünen bir sistem ve anlayışa ihtiyaç var. Demokrasiye, Cumhuriyet'e ihtiyaç var. Cumhuriyet'e" şeklinde konuştu.

2500 GENÇLE BULUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitim yardımı yaptıkları öğrenciler ile kurum yurtlarında kalan gençler için düzenlenen yılbaşı etkinliğine katıldı. Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşım 2 bin 500 öğrenci bir araya geldi. Gençlerin coşkusuna ortak olan İBB başkanı ekrem İmamoğlu, etkinlikte bir konuşma yaptı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

"Bu şehrin imakanlarının eşit bir bizimde paylaşıması konusunda gösterdiğimiz özende özellikle çocuklar ve gençler ayrı bir yerde duruyor diyen İmamoğlu, "Çocuklar ve gençlerin iyi eğitim aldığı, iyi ortamlarda, iyi fırsatlarla birlikte hayata adım attığı takdirde, geleceğe dair daha güçlü bir memleket olmanın, geleceğe dair daha güçlü bir millet olmanın adımlarını atmış oluruz aslında.

FİKİR VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

"Çağımızın bir kaç unsuru var. "Nedir onlar" derseniz; her genç arkadaşımın fikrini özgürce söylemesi, hiçbir şekilde onu kısıtlayan ortamların olmaması, bence bu çağın en önemli değeri onu yaşatmamız lazım. Çünkü, sizlerin fikrini özgürce söylediği bir ortamda, ben eminim ki yaratıcılığınız bu ülkeye çok önemli değerler kazandıracak. Ama bilimde, ama sanatta, ama teknolojide ama eğitimde aklımıza gelen her konuda muazzam işler başaracak bir yeteneğe sahip olduğunu biliyorum gençlerimizin " ifadelerini kullandı.

Başkan İmamoğlunun konuşmasının ardından sevilen grup Madrigal'in konseriyle doyasıya eğlendi.