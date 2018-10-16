İçişleri Bakanlığı o polis memurları hakkında soruşturma başlattı

Sosyal medyada paylaştıkları videoda Atatürk'e hakaretler eden ve büstünü tokatlayan kendini bilmezler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülerin paylaşılmasının ardından kendini bilmez gençleri bulan polis ekipleri, aynı büstün önüne getirdikleri şahsa, asker selamı verdirterek hakaret etmişti.

Polis memurlarının kendini bilmez gençlere verdikleri asker selamı cezası sosyal medyada başka bir tartışmayı başlatmıştı. Olayın ardından Bakanlık, polis memurları hakkında soruşturma başlattı.

POLİSLERE KASTEN YARALAMA VE HAKARET SUÇLARINDAN İŞLEM YAPILACAK

Görüntülerde Saba'ya tekme atan polis memuru A.Ş. hakkında da soruşturma başlatıldı. Polis memuru A.Ş. hakkında “kasten yaralama ve hakaret” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli taciz yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır” demişti.