HVP virüsü kadınları tehdit ediyor

Söz konusu virüsün alındıktan yıllar sonra bile ortaya çıkabileceğini belirten uzmanlar, HPV kaynaklı hastalıkların çoğunun aşıyla engellenebileceği üzerinde duruyor.

Bu virüs konusunda bilinçlenilmesi gerektiğini savunan uzmanlar, pek çok kişinin adını bile duymadığı ancak hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca kişide bulunan HPV virüsünün her yıl daha da yaygınlaştığını paylaşıyor.

Cinsel yolla bulaşan HPV'nin vajinal, anal veya oral cinsel temas sonrasında bulaşabileceğini, enfekte olmuş kişinin cinsel temastan sonra belirtileri fark edebileceği gibi yıllar sonrasında bile bu virüsün ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

Cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon olan HPV'nin 200'den fazla türü bulunurken, dünyada milyonlarca kişi, çoğu gençliğin sonlarında ve 20'li yaşların başında, halen HPV virüsü taşıyor.

HPV bazı kişilerde bağışıklık sisteminin etkisiyle kendiliğinden kaybolup sağlık sorununa yol açmazken, milyonlarca kişide ise genital siğiller ve çeşitli kanserlere yol açabildiğini hatırlatan uzmanlar, HPV bulaşmış olsa bile, çoğu kişide bağışıklık sisteminin etkisiyle HPV kendiliğinden kaybolur ve herhangi bir sağlık problemine neden olmaz.

Ancak bağışıklık sistemi zayıf kişiler HPV ile mücadelede şanslı olamıyor. HPV gitmezse ya da kaybolmazsa, genital siğiller ve kanser gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bir kadın doğum hekimi genital bölgeye bakarak siğilleri teşhis edebilir.