Annem Ankara’da Büyük Yüzleşme! Hasan'ın Sakladığı Gerçek Herkesi Sarsacak

Bergüzar Korel’den Duygusal Performans!

Kanal D’nin gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanan ve BKM imzalı dizisi Annem Ankara, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin son bölümü, Hasan’ın yıllardır sakladığı büyük sırrın ortaya çıkışıyla şok edici gelişmelere sahne olacak.

Bergüzar Korel, Stüdyoya Girdi!

Dizinin başrol oyuncularından Bergüzar Korel, bu bölüm için özel bir sürpriz hazırladı. Ünlü sanatçı Cem Adrian’ın ‘Ben Seni Çok Sevdim’ adlı şarkısını seslendirdi. Korel’in duygu dolu yorumu, dizinin en kritik sahnelerinden birinde kullanılacak.

Zuhal karakteri, Hasan’ın yarattığı tüm hayal kırıklıklarına rağmen ona karşı hislerini şu sözlerle dile getiriyor:

“Ben seni çok sevdim…”

Bu sahne, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Hasan’ın Sakladığı Büyük Sır Ortaya Çıkıyor

Yeni bölümde Hasan, yıllardır içinde sakladığı büyük bir sırrı sonunda itiraf etmeye karar veriyor. Ancak bu itiraf, sadece Zuhal’i değil, tüm aileyi derinden sarsacak ve kapanması zor yaralar açacak.

Zuhal, tüm bu olanlara rağmen Hasan’a duyduğu sevgi ile hayal kırıklıkları arasında büyük bir savaş verecek. Peki, Zuhal Hasan’ı affedebilecek mi? Yoksa bu itiraf, ilişkilerinde geri dönüşü olmayan bir kırılma noktası mı olacak?

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

📌 Bergüzar Korel (Zuhal)

📌 Mehmet Günsür (Hasan)

📌 Özgürcan Çevik

📌 Gökçe Eyüboğlu

📌 Yıldıray Şahinler

📌 Sevinç Erbulak

📌 Fatma Toptaş

📌 Muharrem Türkseven

📌 Orhan Kılıç

📌 Didem İnselel

📌 Belçim Bilgin

Bu güçlü kadro, Annem Ankara’nın etkileyici atmosferini ve duygu yüklü hikayesini ekrana taşımaya devam ediyor.

Yeni Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

📌 Hasan, geçmişiyle yüzleşmeye karar veriyor

📌 Zuhal, büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya

📌 Hasan’ın itirafı, aile içinde büyük bir krize yol açıyor

📌 Bergüzar Korel’in seslendirdiği şarkı, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak

Annem Ankara, çarpıcı olaylarıyla çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.