Hakan Atilla hakkındaki karara Türkiye'den ilk tepkiler

İran'a yönelik ABD ambargosunun yasa dışı yollardan delindiğine yönelik davada yargılanan Halk Bank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atiila hakıında dün gece karar açıklandı. 6 suçlamayla yargılanan Atilla, bunlarında 5'inden suçlu bulunurken, bundan sonra işleyecek süreç iki ülke arasında yeni krizlere neden olabilir.

Hakan Atilla davası için verilen karara ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada,"Haksız ve talihsiz bir gelişme. Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir. Hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" dedi.

Hükümet cehpesinden ilk değerlendirme ise sözcü Bekir Bozdağ'dan geldi. Dava süreci için daha önce 'siyasi' yorumlarını yapan Bozdağ, "Davanın kararı soruşturma sürecinde verilmiştir." dedi.

6 ithamla yargılanan Hakan Atilla, kendisine yöneltilen suçlamalardan sadece kara para aklama suçlamasından suçsuz bulundu.

"FETÖ MENSUPLARI YARGI SÜRECİNİ ETKİLEDİ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, davanın delillerinin tartışmalı olduğu ifade edilirken, dava süreci içinse kurgu değerlendirmesi yapıldığını söyledi. Dava süreci ile Türkiye'nin içişlerine müdahale edildiğini belirten Bakanlık, ABD'deki FETÖ mensuplarının da sürece dahil edildiğine dikkat çekerek hukuka gölge düşürüldüğünü savundu.