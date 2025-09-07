Meteoroloji'den Yeni Uyarı: 7 Eylül Pazar Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Eylül Pazar günü için güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi haricindeki illerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il detaylı hava durumu raporu.

Genel Hava Durumu Tahmini

Yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve çeşitli illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı ve Ankara'nın güney ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar ve Sıcaklık Bilgisi

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, İç Anadolu Bölgesi'nde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ifade ediliyor. Bu durum, hava durumunun genel seyri üzerinde etkili olacak.

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Beklenen yağış miktarının 21-50 kg/m² arasında değişmesi nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar nedeniyle de tedbirli olunması öneriliyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar, güneyde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

Ege: Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Denizli'nin doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları öngörülüyor.

Akdeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Göller Yöresi, Antalya’nın iç kesimleri ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutluluk artacak, öğleden sonra Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Bugün, Türkiye'nin birçok bölgesinde hava durumu değişkenlik göstermeye devam ederken, yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması öneriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri, bu süreçte vatandaşların planlarını yaparken göz önünde bulundurması gereken önemli bir rehber niteliğinde.