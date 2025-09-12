Dolar
Manavgat'ta Rüşvet Soruşturmasında Şok Gelişme: 3 Kilogram Altın ve Yüklü Miktarda Nakit Ele Geçirildi

Manavgat'ta Rüşvet Soruşturmasında Şok Gelişme: 3 Kilogram Altın ve Yüklü Miktarda Nakit Ele Geçirildi

Yayınlanma
14
Manavgat'ta Rüşvet Soruşturmasında Şok Gelişme: 3 Kilogram Altın ve Yüklü Miktarda Nakit Ele Geçirildi
Okunma Süresi: 2 dk

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın adı geçmektedir. Soruşturmada yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucunda, 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para ele geçirildi.

Soruşturmanın Seyri ve Kritik İfadeler

2025/6426 soruşturma numarasıyla kayıtlara geçen dosyada, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün ifadesi dikkat çekici bir dönüm noktası oldu. Gül, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatları doğrultusunda, Kara'nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini bildirdi. Bu itiraf üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Doğukan Kayhan'ın bilgisine başvurdu.

Ele Geçirilen Nakit ve Altın

Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül'den aldığı paraların yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda saklandığını kabul etti. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen yer gösterme ve arama işlemleri sonucunda, depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para bulundu. Ele geçirilen bu miktar, soruşturmanın boyutunu daha da genişletti.

Kamuoyundaki Tepkiler ve Soruşturmanın Genişletilmesi

Yetkililer, ele geçirilen delillerin Manavgat Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının somut kanıtı niteliğinde olduğunu belirtiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma genişletilerek yeni gözaltıların ve ifadelerin alınması bekleniyor. Manavgat kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme, belediye yönetimi ve siyasette ciddi tartışmalara yol açtı. Vatandaşlar, soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve kamu kaynaklarının kimler tarafından nasıl istismar edildiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Gelecek Adımlar ve Kamuoyuna Bilgilendirme

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve kamuoyunun düzenli aralıklarla bilgilendirileceğini açıkladı. Bu gelişmeler, Manavgat'ta yolsuzluk ve rüşvet iddialarının derinlemesine inceleneceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Soruşturma sürecinin ilerleyen aşamalarında yeni bilgiler ve gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.

#Antalya
#Abdullah Doğukan Kayhan
#Manavgat Belediyesi
#Niyazi Nefi Kara
