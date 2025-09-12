Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
İstanbul Başakşehir'de Su Kesintisi Bilgileri

Yayınlanma
14
İstanbul Başakşehir'de Su Kesintisi Bilgileri
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Eylül 2025 tarihinde Başakşehir ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu durum, özellikle İkitelli OSB mahallesinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir sorun teşkil ediyor. Su kesintisinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği gibi sorular, bölge sakinleri tarafından merakla araştırılıyor.

Su Kesintisi Detayları

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, su kesintisinin nedeni içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza olarak belirtildi. Bu arıza, 100 mm çaplı şebeke hattında gerçekleştiği için, kesinti süresince bölgedeki su temininde aksamalar yaşanacak. Su kesintisinin başlangıç tarihi 12 Eylül 2025 saat 14:40 olarak belirlenirken, tahmini bitiş saati ise 18:00 olarak öngörülüyor.

Vatandaşların Bilgilendirilmesi

Başakşehir'de su kesintisinden etkilenen mahalleler arasında İkitelli OSB'nin bulunduğu bilgisi verilmiştir. Bu tür kesintiler, özellikle yaz aylarında su ihtiyacının arttığı dönemlerde yaşandığında, bölge halkı için ek sıkıntılar doğurabilir. İSKİ, kesinti süreleri ile ilgili güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğini ve vatandaşların bu süreçte ALO 185 iletişim hattını arayarak detaylı bilgi alabileceklerini vurguladı.

Su kesintisinin etkileriyle ilgili olarak, Başakşehir'de yaşayanların gerekli önlemleri almaları ve su ihtiyaçlarını buna göre planlamaları önerilmektedir. İSKİ'nin hızlı müdahalesi ile sorunun en kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

#Başakşehir
#Gündem
#İski
#İstanbul
#Soğuk Haber
#Yaşam
