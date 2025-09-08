Anfaş Fresh Antalya Kapılarını Açıyor: 50 Ülkeden Katılım Bekleniyor

Tarım ve gıda sektörünün önemli organizasyonlarından biri olan Anfaş Fresh Antalya, 18-20 Eylül tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, sebze, meyve, arıcılık, ambalaj, lojistik, depolama ve taze ürün teknolojileri alanlarında sektör profesyonellerini bir araya getirerek önemli bir buluşma noktası oluşturacak.

Katılımcı Profili ve Uluslararası İş Birlikleri

Bu yıl, 50'den fazla ülkeden alım heyetinin katılması beklenen fuara, 200'ün üzerinde firma katılacak. Orta Doğu, Rusya, Balkanlar ve Avrupa'dan dört uluslararası acente ile yürütülen iş birlikleri sayesinde 700'ün üzerinde profesyonel alıcının Antalya'ya davet edildiği belirtiliyor. Özellikle zincir marketler ve büyük toptancıların temsilcileri, fuar süresince üretici ve ihracatçılarla birebir görüşmeler yaparak ticari fırsatları değerlendirecek.

Yoğun İlgi ve Konaklama Durumu

Yurt dışından gelecek misafirler için ayrılan 480 otel odasının tamamının dolması, etkinliğe olan yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor. Antalya'nın coğrafi konumu, gelişmiş turizm altyapısı ve uluslararası bilinirliği, Anfaş Fresh Antalya'nın başarılı bir ev sahipliği yapmasını sağlıyor.

Fuarın Önemi ve Geleceği

Etkinlik, sadece bölge üreticileri için değil, Türkiye'nin taze meyve ve sebze sektörünü dünya pazarına tanıtmak adına da önemli bir platform işlevi görecek. Tarım ve gıda ihracatının geleceğine dair tartışmaların yapılacağı fuar, aynı zamanda Antalya'nın ticari potansiyelini de ön plana çıkaracak. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın geleceği ile ilgili umut verici açıklamalarda bulunarak, 2026 yılı için de sürekliliğin sağlanacağını vurguladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) yapılan başvurunun onaylanması, Anfaş Fresh Antalya'nın Antalya'da uzun yıllar boyunca sektöre hizmet vermeye devam edeceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Etkinliğin Beklenen Etkileri

Taze ürün teknolojilerinden lojistiğe, arıcılıktan ambalaj ve depolamaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Anfaş Fresh Antalya'nın, hem yerel ekonomiyi canlandırması hem de uluslararası iş birliklerini artırması bekleniyor. Fuar, tarım ve gıda sektörünün nabzını tutarken katılımcılara yenilikçi çözümler ve networking fırsatları sunacak.