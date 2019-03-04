Guadio Venezuela'ya geri dönüyor

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guadio ülkesine geri dönüyor. ABD'nin Kolombiya'ya yolladığı “insani yardım” malzemelerinin Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkesinden ayrılan ve bölge ülkelerini gezen Juan Guaido, Ekvador temaslarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ülkesine döneceğini duyurdu.

Guaido, ülkeye girişte tutuklanması ihtimaline ilişkin, "Hükümetin beni rehin almaya kalkışması yapacağı en son hatalardan biri olur." dedi.

Guaido, Venezuelalıları bugün ve yarın düzenlenecek mitinglere katılmaya çağıran Guaido, gezileri sırasında uluslararası şirketlerle görüştüğünü ve bu şirketlerin sağlık, enerji gibi alanlarda yatırımlar yapmak için ülkeye dönmeyi arzu ettiklerini aktardı.