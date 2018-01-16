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Griple savaşta önemli tüyolar
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Griple savaşta önemli tüyolar

Bağışıklık sistemini desteklemenin yanı sıra hijyene de dikkat edilmesinin önem taşıdığını kaydeden uzmanlar, doğanın da bizlere griple mücadelede önemli olanaklar sağladığını işaret ediyor.

Son zamanlarda gazetelerde domuz gribinin hortladığı yönünde haberlerin yer aldığını belirten uzmanlar, ilk olarak 1918 yılında İspanyol gribi olarak isimlendirilen ve dünya genelinde 20 milyona yakın kişiyi etkileyerek 100 milyon kişinin ölümüne sebebiyet veren ağır grip virüsünün 2009 yılında Meksika'da onbinlerce kişinin ölümüne neden olduğu paylaşıyor.

Halen günümüzde virüslere karşı tam anlamıyla korunmamamız sebebiyle griple mücadele etmek durumunda kaldığımızı işaret ediyor. Salgının söz konusu olduğu bu günlerde grip aşılarının içinde alüminyum bulunduğu yönünde asılsız iddiaların yer aldığını belirten uzmanlar, aşı yaptırmanın en mantıklı adım olduğunu savunuyor.

Gripten korunmanın en önemli yolunun bağışıklık sistemini desteklemekten geçtiğini açıklayan uzmanlar, sonbahar başlangıç döneminden itibaren bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik olarak hareket edilmesi gerektiğini paylaşıyor. Bağışıklık sistemini desteklemek için asla geç kalmış olmadığınızı da savunan uzmanlar, enfeksiyon riskini bu şekilde en aza indireceğinizi ifade ediyor. 

Bağışıklık sistemini desteklemenin yanı sıra hijyene de dikkat edilmesinin önem taşıdığını kaydeden uzmanlar, doğanın da bizlere griple mücadelede önemli olanaklar sağladığını işaret ediyor.

Bitki çayları içilmesi gerek enfeksiyon riskinin azaltılması ve gerekse hastalarda şikayetlerin hafifletilmesinde en akılcı ve güvenilir yöntem. Mevcut ilaçlar gibi bitki çayları da etkisini virüsün çoğalma fazı üzerinde gösteriyor.  Toplu taşıma araçları, okul, alışveriş merkezleri gibi ortamlarda daha çok bulunanların yeşil çay, adaçayı, ıhlamur, tarçın gibi bitkileri teker teker veya karıştırarak gün içinde tüketmesini tavsiye ediyoruz. 


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