Griple mücadele de bitki çaylarından destek alın

Her ne kadar bu yıl kış sert geçmese de domuz gribi benzeri salgınların söz konusu olduğunu belirten uzmanlar, hemen hemen her yıl herkesi kırıp geçiren grip şikayetlerini engellemek, kışa karşı korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitki çaylarından yararlanabileceğinizi hatırlatıyor.

Önemli olan noktanın hastalığa yakalanmadan önce tedbir almak olduğunu paylaşan uzmanlar, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bitkilerle ilgili bizlere özel açıklamalarda bulundu.

Hemen hemen herkesin soğuk denildiğinde aklına ilk olarak bitki çayı geldiğini paylaşan uzmanlar, özellikle de ilk sırayı sürekli ıhlamurun aldığını dile getiriyor. Ağrı kesici, iltihap geçirici, boğaz enfeksiyonlarını yok edici özelliği olan ıhlamurun, yeşil çay ile birlikte demlendiğinde büyük etkisi olacağını hatırlatan uzmanlar, ıhlamurun yanı sıra bağışıklığı güçlendirici bir başka bitki çayının ise ekinezya olduğunu vurguluyor.

Çalışma ortamında solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla meydana geldiğini açıklayan uzmanlar, bu noktada zaman kaybetmeden günde en az 2 fincan ekinezya tüketilmesini öneriyor.

Adaçayının tarihin ilk çağlarından beri iltihaplarla mücadelede ve gribe karşı kullanıldığını belirten uzmanlar, özellikle demleyerek yapacağınız adaçayının,

ders çalışırken, rapor hazırlarken, stresle başa çıkmak için de yine rahatlatıcı etkisi ile adaçayı içmeyi deneyebilirsiniz.

Sıcak bitki çayı derken yeşil çaydan bahsetmemek olmaz. Kışa girerken kalın kazakların altına gizleyebileceğimiz kiloların rahatlığına girmek yerine metabolizmanızı her daim canlı tutarak yaza doğru daha az kilo kaybını sağlamak için uğraşabilirsiniz. Yapılan binlerce çalışma yeşil çayın metabolizma üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.