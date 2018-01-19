Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Griple mücadele de bitki çaylarından destek alın
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Griple mücadele de bitki çaylarından destek alın

Önemli olan noktanın hastalığa yakalanmadan önce tedbir almak olduğunu paylaşan uzmanlar, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bitkilerle ilgili bizlere özel açıklamalarda bulundu.

Her ne kadar bu yıl kış sert geçmese de domuz gribi benzeri salgınların söz konusu olduğunu belirten uzmanlar, hemen hemen her yıl herkesi kırıp geçiren grip şikayetlerini engellemek, kışa karşı korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitki çaylarından yararlanabileceğinizi hatırlatıyor.

Önemli olan noktanın hastalığa yakalanmadan önce tedbir almak olduğunu paylaşan uzmanlar, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bitkilerle ilgili bizlere özel açıklamalarda bulundu.

Hemen hemen herkesin soğuk denildiğinde aklına ilk olarak bitki çayı geldiğini paylaşan uzmanlar, özellikle de ilk sırayı sürekli ıhlamurun aldığını dile getiriyor. Ağrı kesici, iltihap geçirici, boğaz enfeksiyonlarını yok edici özelliği olan ıhlamurun, yeşil çay ile birlikte demlendiğinde büyük etkisi olacağını hatırlatan uzmanlar, ıhlamurun yanı sıra bağışıklığı güçlendirici bir başka bitki çayının ise ekinezya olduğunu vurguluyor.

Çalışma ortamında solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla meydana geldiğini açıklayan uzmanlar, bu noktada zaman kaybetmeden günde en az 2 fincan ekinezya tüketilmesini öneriyor. 

Adaçayının tarihin ilk çağlarından beri iltihaplarla mücadelede ve gribe karşı kullanıldığını belirten uzmanlar, özellikle demleyerek yapacağınız adaçayının,

ders çalışırken, rapor hazırlarken, stresle başa çıkmak için de yine rahatlatıcı etkisi ile adaçayı içmeyi deneyebilirsiniz.

Sıcak bitki çayı derken yeşil çaydan bahsetmemek olmaz. Kışa girerken kalın kazakların altına gizleyebileceğimiz kiloların rahatlığına girmek yerine metabolizmanızı her daim canlı tutarak yaza doğru daha az kilo kaybını sağlamak için uğraşabilirsiniz. Yapılan binlerce çalışma yeşil çayın metabolizma üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hükümetten önemli bedelli askerlik açıklaması
Instagram'dan tepkilere neden olan proje
Michael Douglas'ı cinsel tacizle suçladı!
İsrail dünya çapında 21 ülkeyi hedef aldı
Griple mücadele de bitki çaylarından destek alın
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
TSK, Afrin'deki YPG mevzilerini vurmaya başladı
BM, Türkiye'nin Afrin operasyonuna tepki gösterdi
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
-
Çok Okunanlar
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Son Haberler
Hükümetten önemli bedelli askerlik açıklaması
Hükümetten önemli bedelli askerlik açıklaması
Instagram'dan tepkilere neden olan proje
Instagram'dan tepkilere neden olan proje
Michael Douglas'ı cinsel tacizle suçladı!
Michael Douglas'ı cinsel tacizle suçladı!
İsrail dünya çapında 21 ülkeyi hedef aldı
İsrail dünya çapında 21 ülkeyi hedef aldı
Griple mücadele de bitki çaylarından destek alın
Griple mücadele de bitki çaylarından destek alın
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
TSK, Afrin'deki YPG mevzilerini vurmaya başladı
TSK, Afrin'deki YPG mevzilerini vurmaya başladı
BM, Türkiye'nin Afrin operasyonuna tepki gösterdi
BM, Türkiye'nin Afrin operasyonuna tepki gösterdi
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Alüminyum folyo da tüketilen yiyecekler demansa yol açıyor
Alüminyum folyo da tüketilen yiyecekler demansa yol açıyor
Cildinizi korumak için mutlaka bu önerileri değerlendirin
Cildinizi korumak için mutlaka bu önerileri değerlendirin
Vücudunuzu ve cildinizi korumak için bunlara dikkat
Vücudunuzu ve cildinizi korumak için bunlara dikkat

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık