Gıda Krizine Çözüm Önerileri İstanbul'da Ele Alınacak



Artan dünya nüfusu, iklim krizi, savaşlar sebebiyle son yılların en önemli gündemi olan gıda, tüm üretim ve tedarik ağıyla çözüm arayışına girdi. Bu arayışa çözüm olmak hedefiyle İstanbul, 30 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında gıda sektörünün en önemli uluslararası organizasyonlarından olan YES FOOD EXPO & FORUM'a ev sahipliği yapacak.

DEV FUAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

BİFAŞ (Birleşik Fuar Yapım A.Ş.) tarafından organizasyonu gerçekleştirilecek ve 30 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikler, birbirinden önemli içeriklerle göz dolduracak.

GIDA KRİZİ EN ÖNEMLİ GÜNDEM

Sektöre milyonlarca dolarlık bir hareket katmayı hedefleyen ve BİFAŞ A.Ş. tarafından organizasyonu gerçekleştirilecek YES FOOD EXPO & FORUM'un tanıtımında konuşan TABADER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, dünya genelinde yaşanan gıda krizine dikkat çekti.

2007-2008'de yaşanan ve global bir ekonomik krize de sebep olan 'Gıda Krizi'nin 2017-2018 yılında tekrardan yaşanmaya başladığını ve pandemi ile doruğa çıktığını söyleyen Prof. Dr. Bayram, 'Son Ukrayna-Rusya savaşı ile bu kriz bir nevi tüm dünyada bir kaosa doğru evrilmiştir. İklim değişikliği ile gıda krizi en yüksek noktaya ulaşılmıştır. 2030 yılına kadar da devam edeceğine inanılmakta. İşte YES FOOD FORUM, gıda krizinden kurtulmak için tüm dünyaya yön verecek' dedi.

İSTANBUL GIDA'NIN DAVOS'U OLACAK

Gıda konusunda yaşanan ve yaşanacak sorunlar kaygı verici olmasından dolayı uluslararası düzeyde bir inisyatif alarak bir çalışma grubu oluşturduklarının altını çizen Prof. Dr. Bayram, YES FOOD FORUM olarak 'Gıda'nın Davos'unu Türkiye'de yapmak için bir süredir çalıştıklarını vurguladı. Prof. Dr. Bayram, "Bu faaliyet YES FOOD FORUM ve YES FOOD EXPO'nun birleştirilmesi ile de dünyadaki gıda ve gıda araçlarıyla ilgili yapılan pek çok işin lideri olacak şekilde YES FOOD EXPO & FORUM (İstanbul) olarak kurgulanmıştır" diye konuştu. Prof. Dr. Bayram açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

TÜKETİM TRENDLERİNE MERCEK TUTULACAK

"Forum ile geleceğe yönelik aldığı sorumluluk ile gıdaya yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir, güvenli, adil, çevre ve gezegen ile dost bir gıda sisteminin tüm dünyaya yansıması da diğer amaçlarımızı oluşturuyor. YES GIDA FORUM'da gıda sektörünün önde gelen temsilcileri ve akademisyenleri, sektörün karşılaştığı zorlukları ve çözüm yollarını ele alacak, yeni üretim ve tüketim trendlerine mercek tutacak. Gıda sektörü ile yeni gıda sistemini yeniden şekillendirmek gerekiyor."

DÜNYA'DAKİ GIDA TİCARETİ 8.5 TRİLYON DOLAR

Toplantıda konuşan BİFAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, sektöre 8.5 trilyon dolarlı hacmiyle tüm dünyada stratejik anlamda önemli sektörlerin başında geliyor " Fuara 100 ülkeden binlerce ziyaretçi katılacak. Önemli bir iştirakin bulunacağını hesapliyoruz.'' diye konuştu.

İNOVATİF VE BİOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER İLGİ GÖRECEK

Vural fuara ilişkin konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü:"Tarladan sofraya gıda tedarik zincirindeki tüm paşdaşları buluşturacak olan YES EXPO & FORUM'da unlu mamullerden et ve süt ürünlerine, şekerlemelerden dondurulmuş gıdalara, fonksiyonel gıdalardan organik ürünlere, yenilikçi gıdalardan coğrafi işaretli ürünlere, askeri gıdalardan atıştırmalıklara, içeceklerden baharatlara vegan ve vejeteryan gıdalardan bioteknolojik ürünlere kadar bir çok grupta dijital gıdalar, inovatif ürünler sergilenecek" diye konuştu.

GIDA İHRACATIMIZ 30 MİLYAR DOLAR

TİM Başkanı İsmail Gülle ise, bu etkiliğin Türkiye açısından büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, "2021 yılında tarım ve hayvancılık sektörleri ihracatımızda yüzde 22 artışla 29.7 milyar dolara ulaştık. İhracattaki güçlü performansımız bu yılda üzerine koyarak devam ediyor. Nisan ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25 artışla 23.4 milyar dolar ihracat yaptık.

Söz konusu, dönem ihracatımızda tarım sektörlerimiz yüzde 12'lik payla 2.8 milyar dolar ihracata ulaştı. 2022'nin ilk dört ayında ihracatımız 83 milyar doları aştı. Bunun yüzde 13'üne karşılık gelen 11.1 milyar dolarlık kısmı tarım sektörlerimiz tarafından gerçekleştirildi" diye konuştu.