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Genk-Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI yayın veren kanallar
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Genk-Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI yayın veren kanallar

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Genk deplasmanına konuk oluyor. İlk maçı 4-2 kaybeden Beşiktaş, Belçika'da 3 puan peşinde. Genk-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Maçı canlı yayın veren kanallar hangileri?

Genk-Beşiktaş maçı için artık saatler kaldı. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında I Grubu'nun güçlü ekibi Genk ile deplasmanda oynayacak. İlk maçı 4-2 kaybeden Beşiktaş, evinde büyük avantaj kaybetmişti. Beşiktaş'ı gruptan çıkmak için Genk karşısında mutlak 3 puana ihtiyacı var. Peki Genk-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Maçı canlı yayın veren kanallar hangileri?

Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta işler iyiye gitmiyor. Avrupa'da alacağı başarılı sonuçla taraftarıyla barışmak isteyen Beşiktaş, son olarak Genk'e de 4-2 kaybetmişti. Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan temsilcimiz geride kalan 3 haftada 3 puan topladı ve son sırada yer alıyor.

GENK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA CANLI YAYIN

Bu akşam Luminus Arena'da oynanacak ve saat 20:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Genk: Vukovic, Dewaest, Uronen, Lucumi, Paintsil, Malinovsky, Pozuelo, Heynen, Maehle, Ndongala, Samatta

Beşiktaş: Karius, Medel, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Babel

Beşiktaş, Genk'i yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö'ye 2-0, sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor. Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN RAKİBE ÖVGÜ

Maç öncesi basının karşısına çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, rakiplerinin bu sezon karşılaştıkları ne güçlü takım olduğunu söyledi.

"Sezon başından bu yana Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları en iyi takımın Genk olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Bizim için beklenmeyen puan kayıpları oldu. Kazanabileceğimiz maçları da kaybettik. 3 mağlubiyetimiz var baktığınız zaman. Göztepe, Antalya, Başakşehir.. Beraber kaldığımız maçlarda da hep kazanmaya yakın tarafken puan kaybettik ligde. Malmö maçında da öyle oldu. Oyun bizim kontrolümüzdeydi ama beklenmedik golle yenildik. Sadece Genk, iyi bir takım. Yediğimiz golden sonra oyun disiplininden kopmamızla bunu tamamen lehine çevirdi. Bana kalırsa sezon başından beri oynadığımız en iyi takım Genk. Bu yüzden yarınki maç bizim için ilk maçın telafisi olacak. Buradan kayıpsız ya da en kötü berabere kalarak dönmemiz, gruptan çıkış durumumuzu netliğe kavuşturur. Güzel bir maç olur, elimizden geleni yapacağız. Oynatacağımız kadroyu henüz bende bilmiyorum" dedi.

LENS: İLK MAÇTAKİ SKOR BİZE YAKIŞMADI

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Lens ise ilk maçta alından 4-2'lik mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını ifade ederek kendilerini affettireceklerini söyledi.

İlk karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Hollandalı oyuncu Jeremain Lens, "Bildiğiniz gibi önceki karşılaşmada iyi bir sonuç alamadık fakat hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. İnşallah yarın iyi bir sonuç alıp İstanbul'a dönebiliriz. İyi mücadele edemedik ancak yarın bu hatayı telafi etmemiz için yarın bir fırsat. Umarım iyi bir sonuç alabiliriz. Puan kayıplarını tam olarak bir sebebe bağlamak istemiyorum. İçerde ya da dışarda, bunun pek bir önemi yok aslında ama yarın iyi bir sonuç alabileceğimizi umuyorum" dedi.

 


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