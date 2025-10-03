Dolar
Yatırımcılar dikkat! Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

Yatırımcılar dikkat! Dolar ve Euro güne yükselişle başladı

Kapalıçarşı’da döviz güne yükselişle başladı. Dolar 41,68 TL, euro ise 48,87 TL’den işlem görüyor.

Yayınlanma
14
Yatırımcılar dikkat! Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
Okunma Süresi: 1 dk

Haftanın son işlem gününde döviz kurları yukarı yönlü hareketini sürdürdü. İstanbul Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde dolar ve euro fiyatları önceki kapanışın üzerinde işlem gördü.

Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu?

Dolar: 41,6810 TL alış – 41,6830 TL satış

Euro: 48,8760 TL alış – 48,8780 TL satış

Son kapanışta dolar 41,60 TL’den, euro ise 48,85 TL’den satılmıştı. Böylece her iki para biriminde de sınırlı da olsa yükseliş kaydedildi.

Piyasalarda Beklentiler

Küresel piyasalarda ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler, döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcıların gözü hem içeride enflasyon verilerinde hem de dışarıda ABD istihdam raporunda olacak.

